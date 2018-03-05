Yunan askerlerinin tahliye talebi reddedildi

Türk hükümeti sözcüsü Bekir Bozdağ da Yunanistan'la bir takasın söz konusu olmadığını açıkladı.Yunanistan'ın Türkiye sınırında Kastanies Karakolu'nda görev yaparken devriye sırasında Türk tarafında geçen ve burada tutuklanan Yunan askerleri Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis'in avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye talepleri Edirne 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi. Mahkeme askerlerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kendilerine yöneltilen "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" ile suçlamalarını kabul etmeyen askerler ise devriye sırasında gördükleri ayak izlerini takip ederek göçmen kaçakçılığını engelleme amacında olduklarını savunuyor.
"Takas söz konusu değil”
Öte yandan Türk hükümeti sözcüsü Bekir Bozdağ da Ankara'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Yunanistan'da tutuklu bulunan ilticacı Türk askerleri ile bir takasın söz konusu olmadığını söyledi.
Bozdağ, "İki ülke bununla ilgili bir takas talebinde bulunmamıştır. Bu askerler, askeri yasak bölgelere girme, askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tâbi tutulmuştur. Savcılığın talebi üzerinden askeri yasak bölgelere girme suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Bunları Türkiye'nin takas konusu yapması söz konusu değildir. Darbeci askerlerin iadesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur” ifadesini kullandı.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası sekiz Türk askeri orduya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve orada iltica talebinde bulunmuştu.
Artan gerginlik
Edirne'deki mahkemenin kararı öncesinde açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias da Türkiye'ye "uluslararası hukuka uyma ve günlük prosedürleri büyük siyasi ve hukuki meselelere dönüştürmeme" çağrısında bulundu.
Geçen hafta Perşembe günü Türkiye sınırını geçtikten sonra gözaltına alınan iki Yunan askeri, jandarmadaki soruşturmalarının ardından sevk edildikleri mahkemece "kaçma şüphesi" göz önünde bulundurularak tutuklanmıştı.
Mahkeme, tutukluluk kararında delillerin henüz tam toplanmadığına ve askerin cep telefonlarında inceleme devam etmesi nedeniyle delil karartma şüphesi bulunduğuna vurgu yapmıştı.
DHA,rtr/ÇÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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