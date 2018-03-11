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Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2018 17:26 | Son Güncelleme

Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askerinin tutuklanması ve Kıbrıs konusundaki anlaşmazlıklar gibi olaylarla tansiyonun yükseldiği Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 'Ölümcül bir kazaya çok yakınız' dedi.

Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız

Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askerinin tutuklanması ve Kıbrıs konusundaki anlaşmazlıklar gibi olaylarla tansiyonun yükseldiği Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, "Ölümcül bir kazaya çok yakınız" dedi.

Fransız Liberation gazetesine konuşan Yunan Savunma Bakanı, "Ölümcül bir kazaya çok yakınız. Hava sahamız ihlal edildiğinde Türk uçaklarını hava sahamızdan çıkarmak için kendi uçaklarımızı göndeririz" ifadelerini kullandı.

'AYNI ZAMANDA AVRUPA'YA DA AİT OLAN TOPRAKLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin hava sahası ve karasuları ihlalleriyle Avrupa üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyleyen Kammenos, "Ankara, Yunanistan ve Avrupa'ya ait karasuları ile hava sahasının ihlaliyle Avrupa üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Sadece Yunanistan'a değil, aynı zamanda bir Avrupa'ya da ait olan topraklarımızı korumak zorundayız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye panos kammenos

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
uçak kaldırmaya mazotu yok totoşun , o güvendiğin dağlara kar yağar dikkat et( Avrupaya )
yav bu adama yürekmi yediriyorlar
İSTANBULDAKİ RUM TANIDIKLARIM BİLE BU YUNAN HUKUMETİNE KUFREDİYOR.. TOPLASAN BÜTÜN YUNANİSTANIN NUFUSU İSTANBUL KADAR AMA BUNLARDAN DAHA HOROZU YOK DİYOLAR.. YA YUNANİSTAN AÇLIKTAN ÖLÜYOSUN 1 PAKET MAKARNA ÜRETEMEYECEK DURUMA GELMİŞSİN.. MEMUR MAAŞLARININ 3/1 İNİ KESTİN.. MİLLETİN AÇLIKTAN SÜRÜNÜRKEN BABALIĞIN YOK, AMA İŞ SAVAŞ NİDALARINA GELİNCE SENDEN DAHA BABASI YOK.. YUNANİSTAN SENİN PKK KADAR BİLE TEHLİKEN YOK BİZİM İÇİN.. HAVLA HAVLA DUR
evet ölümcül bir kazaya yakın duruyorsunuz, eceli gelmiş köpek gibi salyalarınızı akıtıp kendinizi bir şey sanmayın, 80 milyon Türk milleti tükürse tükürüğümüzde boğulursunuz Akdenize dökülüp boğulduğunuz gibi.
bencede ölümcül bır kazaya yakınsınız..aklınızı başınıza toplayın.. uzun zamandır ada ıhlalı sınır ıhlalı diye kaşınıp duruyorsunuz...
YORGİ YAPTIKLARINA ÇOK PİŞMAN OLURSUN, BİZ OTUZ YILDIR SAVAŞ HALİNDEYİZ, SİZ AVRUPA BİRLİĞİNİN ŞEMSİYESİ ALTINDA MUTLU MESUT YAŞIYORSUNUZ. SAVAŞ CIĞIRTKANLIĞINIZ PAHALIYA PATLAR ONA GÖRE, ARADAN SİZİ DE ÇIKARIRIZ.
Akşam fazla kaçırdın aksamdan kaldın herhalde yoksa ayık kafa ile konuşamazsın böyle!
çok korktuk koca kafa be adamsan fitili çek oradan konuşmakla olmuyor
işte aramızdaki fark bu. sizin topraklarınız avrupaya ait. kendin itiraf ediyosun. bizim edirneden istanbula olan topraklarımız trakya istanbuldan karsa anadoludur, ve kimseye ait değildir, bize aittir, türk milletinindir, ve her karışı şehit kanıyla sulanmıştır ve biz bu yopraklar için ölmeye hazır olan türk milletiyiz. savaşırken eğlenmesini bilen tüpteki gaz kaçağını çakmakla prizdeki elektriği parmakla kontrol ederiz, eşlerimizi kıskanır tartışır sonrada elimizde çiçek gönüllerini alırız, dostlarımıza karşı sevgi dolu, ancak düşmana kin kusar ama kini sizler gibi içimizde tutmayız
abd ye güvenen ypg pkk nın halini ibret almayıp avrupaya güvenerek havalanıyorsunuz. Türkler iyi hava alır şişko dikkat et kimseyi bulamazsın arkanda.
Ne o yunanistan,ne diyon,askerin geçmiş Türkiye sınırına ne yapıcaktık yanlışlıkla geçmişiniz Güle güle mi dicektik,siz neden demediniz Türkiye den kaçan fetöcü teröristlere,Türkiye jetlerini gönderirim demedi,bu ne sinir sitres,kendinize birşey olunca tahammülünüz yok o zaman Türkiye yi anlamış olmalısınız.sizin askerleriniz hee bide ardından alman gezeteciler oralarda ne işiniz var acaba,ajanlık işi olmasın sakın.Türkiye sizlerden gelen saldırılara karşı jetlerini gönderseydi şimdiye yok tunuz be ne konuşuyonuz.Türkiye Afrin le uğraşırken,bende burdan saldırayım mı diyon yoksa,sonunuz olur
Bence adamın söyledikleri komik..
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