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Yunan Bakan'dan Panos Kamenos'tan flaş Türkiye çıkış

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 08:05 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, tutuklu Yunan askerlerine ilişkin, "İki Yunan askeri konusu Türkiye-AB ilişkilerini de etkiler" dedi.

Yunan Bakan'dan Panos Kamenos'tan flaş Türkiye çıkış

Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısına katılan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türkiye’de tutukluluk halleri devam eden 2 Yunan askerine ilişkin hem Türk -Yunan hem de Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendirdiğini ileri sürdü.

Kamenos, “Yunan askerleri aynı zamanda Avrupa askerleridir. Yani konu Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendiriyor” diye konuştu.

Kamenos, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller’i de konuyla ilgili bilgilendireceğini söyledi. Kamenos, Yunan askerlerinin, Türkiye’den yasa dışı mülteci ve göçmen sokmak isteyen göçmen kaçakçılarının izinin peşinde olduğunu belirtti.

Ayrıca Kamenos, iki Yunan askerin hapisten çıkıp yargılanmaları için askerlerin mahkemeleri yapılıncaya kadar Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu’nda kalmaları önerisinde bulunduğunu açıkladı

Öte yandan Kammenos, Türkiye ile Yunanistan'ın NATO üyesi olduklarını hatırlattı ve buna benzer konuların barışçı yol ile ve müzakereler ile çözülebileceğini söyledi.

ÇIPRAS'TAN GUTERRES'E TELEFON

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Yunanistan-Türkiye ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Çipras ve Guterres'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmelerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler ve Makedonya ile isim sorununa ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu bilgisi yer aldı.

Yunan basınında Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre ise Çipras, Guterres'ten, Türkiye'de askeri yasak bölgede yakalanan iki Yunan askerin iadesine yönelik "hızlı ve olumlu bir sonucun" elde edilmesi için devreye girmesi talebinde bulundu.

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Yunanistan yunanistan savunma bakanı Panos Kamenos

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Askeri Helikopterle sizin ülkenize 8 asker gelecek, o helikopter geri dönecek. Askerlerin 2 yıldır akibeti belli olmayacak. Benim hükümetim de Yunanistan’ı pişman edecek cesareti gösteremeyecek bunca zamana kadar. Valla Yunanistan bizden daha cesaretli. Bu hükümet ile bizler daha çok itibar kaybederiz.
hayırdır ne işleri varmış da geçmişler. bırakın kaçakçı muhabbetini. koskoca ülkeye öyle elini kolunu sallayarak giremezsin. leblebi kadar cürmünle bide artislik yapma. sen git abilerin gelsin.
ulan ayyaş deyyus sen bizim hainleri elinde neden tutuyon o zaman sen onları neden geri vermedin? barışcıl şekilde neden çözülmedi mesele? otur oturduğun yerde almayadan gelecek paraları bekle yoksa memurun maaşını veremecek kadar acizsin.
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