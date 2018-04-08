Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt

Alman Der Spiegel'e konuşan Kocias, röportajının tümünde Yunan-Türk ilişkilerinden bahsetti. Yunan bakanla röportaj yapan gazeteci, ülkenin her köşesinde yaklaşan savaşın konuşulduğunu, Yunanistan Savunma Bakanı’nınsa Türkiye’yle sınır bölgelere ve Ege Denizi’ndeki adalara 7 bin asker göndereceğini duyurduğunu söyledi ve Kocias’a, Yunanistan’ın olası bir savaşa hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Bunun üzerine Kocias, “Hayır, hayır. Barışın ve barış içinde bir arada bulunmanın alternatifi yok. Fakat bu, her komşumuzun tutumunu ve sorunları çözme biçimini göz önünde bulundurmadığımız anlamına gelmiyor. Tüm komşuların ve en iyi ailelerin sorunları var. Söz konusu sorunlar diplomasiyle, barışçıl bir şekilde, uluslararası hukukun temelinde çözülmeli” diye konuştu.

'DİPLOMASİYLE YANIT VERME İSTEĞİMİZ, KARAKTERİMİZ VE POTANSİYELİMİZİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR'

Diğer yandan sorunları barışçıl bir şekilde çözme niyetinin zaaf olarak incelenmemesi gerektiğine dikkat çeken Kocias, “Türk dostlarım, dostane tavırlarımızın ve askeri meydan okumalara dahi diplomasiyle yanıt verme isteğimizin kesinlikle bir zaaf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini anlamalı. Bu bir sorumluluk davranışı, karakterimizin ve potansiyelimizin gücünü ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.