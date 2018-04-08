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Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Türkiye ile barış içinde bir arada bulunmanın alternatifi olmadığını ve iki ülke arasındaki savaşı kaçınılmaz olarak görmediğini belirtti.

Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt

Alman Der Spiegel'e konuşan Kocias, röportajının tümünde Yunan-Türk ilişkilerinden bahsetti. Yunan bakanla röportaj yapan gazeteci, ülkenin her köşesinde yaklaşan savaşın konuşulduğunu, Yunanistan Savunma Bakanı’nınsa Türkiye’yle sınır bölgelere ve Ege Denizi’ndeki adalara 7 bin asker göndereceğini duyurduğunu söyledi ve Kocias’a, Yunanistan’ın olası bir savaşa hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Bunun üzerine Kocias, “Hayır, hayır. Barışın ve barış içinde bir arada bulunmanın alternatifi yok. Fakat bu, her komşumuzun tutumunu ve sorunları çözme biçimini göz önünde bulundurmadığımız anlamına gelmiyor. Tüm komşuların ve en iyi ailelerin sorunları var. Söz konusu sorunlar diplomasiyle, barışçıl bir şekilde, uluslararası hukukun temelinde çözülmeli” diye konuştu.

'DİPLOMASİYLE YANIT VERME İSTEĞİMİZ, KARAKTERİMİZ VE POTANSİYELİMİZİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR'

Diğer yandan sorunları barışçıl bir şekilde çözme niyetinin zaaf olarak incelenmemesi gerektiğine dikkat çeken Kocias, “Türk dostlarım, dostane tavırlarımızın ve askeri meydan okumalara dahi diplomasiyle yanıt verme isteğimizin kesinlikle bir zaaf olarak değerlendirilmemesi gerektiğini anlamalı. Bu bir sorumluluk davranışı, karakterimizin ve potansiyelimizin gücünü ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN, TÜRKİYE İLE SİLAHLANMA YARIŞINA DAYANABİLİR Mİ?"

‘Ciddi bir mali kriz döneminden geçen Yunanistan’ın Türkiye ile silahlanma yarışına dayanabilir mi?’ sorusuna Kocias, Yunanistan’ın Türkiye’deki mali kaynaklara ve teknik altyapıya sahip olmadığını, ancak saldırı ve savunma silahlarının satın alınmasının arasında fark olduğu söyledi sözlerine şöyle devam etti:

“Sınırlı harcamalı savunma diye bir şey var. Ekonomik potansiyelimize göre biz, savunmamızı güçlendiriyoruz. İyi personelimiz ve silahlarımız var. 6 adet Alman menşeili denizaltımız, denizlerde korkunç bir silah. Türkiye uçak gemisi gibi büyük projelere yatırım yapıyor, fakat Yunanistan’ın 2 bin adası var” ifadelerini kullandı.

Yunanistan işgale hazırlanıyor! Yunanistan işgale hazırlanıyor!
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Nikos Kocias Yunanistan Türkiye savaş

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