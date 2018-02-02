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Yunan Bakana şok tehdit: Senin için üç mermi ayırdık

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 20:51 | Son Güncelleme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a 'Senin için üç mermi ayırdık' cümlesini içeren bir tehdit mektubu gönderildi. Bakan sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Yıllardır bazı çevreler beni hedef gösteriyor' dedi.

Yunan Bakana şok tehdit: Senin için üç mermi ayırdık

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a tehdit mektubu gönderildi. Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas bu sabah özel bir televizyon kanalında Kotzias’a “Senin için üç mermi ayırdık” cümlesini içeren bir zarf gönderildiğini açıkladı.

'SORUMLUSU ONLARDIR'

Nikos Kotzias Twitter hesabına “Yıllardır bazı çevreler, gazeteler ve kanallar iftiralar atıp beni hedef gösteriyorlar. Hayatıma karşı yapılan tehditlerin manevî sorumlusu onlardır. Yeni Demokrasi Partisi’nden ve Kutsal Sinod’dan tehditleri doğrudan doğruya kınamalarını bekliyorum” mesajını yazdı.

'HİÇ KİMSE BİZİ KORKUTAMAZ'

​Sosyal Dayanışma Bakan Vekili Theano Fotiou Atina-Makedonya Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “Bu tür hareketlerle hiç kimse bizi korkutamaz, hiç kimse milli sorunları çözme çabamızdan bizi vazgeçiremez. ‘Makedonya’ konusu ciddi bir milli konudur ve kararlar soğukkanlılıkla alınmalıdır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tehdit mermi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
siz pkk dhkp-c yi feto yu beslemeye devam edin bakalım taşeron teşkilatlar illaki başınıza bi çorap örecekler
yusuf yusuf :)
Mahluklar !
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