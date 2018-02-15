Yunan Basını: ‘ABD’nin Atina Büyükelçisi Tillerson’la Ankara’da Görüşecek’

Yunan basını, Atina ile Ankara arasında Ege Denizi ve Kıbrıs nedeniyle yaşanan son gerilimlerle bağlantılı olarak ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’in, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye ziyareti kapsamında Ankara’ya gideceğini iddia etti.
ABD’nin Atina Büyükelçiliği Yunan basınında ziyaretle ilgili haberleri doğruladı; ancak açıklamada görüşmelerin Ege ve Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olacağı bilgisi yer almadı.
Açıklamada, “Büyükelçi Geoffrey R. Pyatt 15-16 Şubat tarihlerinde Ankara’yı ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Wess Mitchell ve bölgedeki birçok konuda görüşmelerde bulunacak. ABD’nin Bakü ve Belgrad büyükelçileriyle enerji konusunu görüşecek. Ancak çıkan haberlerin aksine, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyecek” denildi.
Pazartesi günü bir Türk sahil güvenlik gemisinin Yunan sahil güvenlik botuna çarptığı haberi gelmişti.
Yunan To Vima gazetesi, Büyükelçi Pyatt’ın bir Yunan televizyonuna verdiği mülakatta, Türkiye ile yaşanacak bir zorlukta Atina’nın egemenlik haklarını destekleyeceğini söylediğini de iddia etti.
To Vima’ya göre Pyatt’ın Ankara’da bulunacak olmasının bir diğer sebebi de Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına Ankara’nın tepki göstermesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AKP grup toplantısındaki konuşmasında “Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları, yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri bizim ordumuzu bizim ordumuzu gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır” demişti.
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