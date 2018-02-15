HABER

Yunan Basını: ‘ABD’nin Atina Büyükelçisi Tillerson’la Ankara’da Görüşecek’

15.02.2018 09:15 | Son Güncelleme

ABD’nin Atina Büyükelçiliği Yunan basınında ziyaretle ilgili haberleri doğruladı; ancak açıklamada görüşmelerin Ege ve Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olacağı bilgisi yer almadı

Yunan Basını: ‘ABD’nin Atina Büyükelçisi Tillerson’la Ankara’da Görüşecek’

Yunan basını, Atina ile Ankara arasında Ege Denizi ve Kıbrıs nedeniyle yaşanan son gerilimlerle bağlantılı olarak ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’in, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Türkiye ziyareti kapsamında Ankara’ya gideceğini iddia etti.

ABD’nin Atina Büyükelçiliği Yunan basınında ziyaretle ilgili haberleri doğruladı; ancak açıklamada görüşmelerin Ege ve Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili olacağı bilgisi yer almadı.

Açıklamada, “Büyükelçi Geoffrey R. Pyatt 15-16 Şubat tarihlerinde Ankara’yı ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Wess Mitchell ve bölgedeki birçok konuda görüşmelerde bulunacak. ABD’nin Bakü ve Belgrad büyükelçileriyle enerji konusunu görüşecek. Ancak çıkan haberlerin aksine, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyecek” denildi.

Pazartesi günü bir Türk sahil güvenlik gemisinin Yunan sahil güvenlik botuna çarptığı haberi gelmişti.

Yunan To Vima gazetesi, Büyükelçi Pyatt’ın bir Yunan televizyonuna verdiği mülakatta, Türkiye ile yaşanacak bir zorlukta Atina’nın egemenlik haklarını destekleyeceğini söylediğini de iddia etti.

To Vima’ya göre Pyatt’ın Ankara’da bulunacak olmasının bir diğer sebebi de Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına Ankara’nın tepki göstermesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AKP grup toplantısındaki konuşmasında “Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları, yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz Kıbrıs açıklarında faaliyet gösteren şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri bizim ordumuzu bizim ordumuzu gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır” demişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

ABD'ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

ABD'ye 'Osmanlı tokadı' sorusu

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak

Olimpiyat'ı bırak, Penis Parkı'na bak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 Kişinin Öldüğü Saldırıda Yeni Ayrıntılar

17 Kişinin Öldüğü Saldırıda Yeni Ayrıntılar

Geleceği gören televizyon dizileri

Geleceği gören televizyon dizileri

Rusya'dan YPG açıklaması

Rusya'dan YPG açıklaması

Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

Tillerson: YPG'ye hiç ağır silah vermedik

Berlin'de Festival Heyecanı

Berlin'de Festival Heyecanı

'İngiltere'deki Bölünme ve Kutuplaşma Sürüyor'

'İngiltere'deki Bölünme ve Kutuplaşma Sürüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.