Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a tehdit mektubu gönderildi

Io Chokona / Atina, 2 Şubat 2018 (DHA) - Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Toskas'ın bu sabah özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias'a "Senin için üç mermi ayırdık” cümlesini içeren bir zarf gönderildi.
Toskas, yalnız Dışişleri Bakanı'nın değil ailesinin de tehdit edildiğini söyledi.
Olayın "Makedonya” konusunun gündemde olmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Nikos Kotzias twitter hesabına "Yıllardır bazı çevreler, gazeteler ve kanallar iftiralar atıp beni hedef gösteriyorlar. Hayatıma karşı yapılan tehditlerin manevî sorumlusu onlardır. Yeni Demokrasi Partisi'nden ve Kutsal Sinod'dan tehditleri doğrudan doğruya kınamalarını bekliyorum.” mesajını yazdı.
Sosyal Dayanışma Bakan Vekili Theano Fotiou Atina-Makedonya Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bu tür hareketlerle hiç kimse bizi korkutamaz, hiç kimse milli sorunları çözme çabamızdan bizi vazgeçiremez. ‘Makedonya' konusu ciddi bir milli konudur ve kararlar soğukkanlılıkla alınmalıdır.” dedi.
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