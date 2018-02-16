Yunan Dışişleri Bakanı: Türkiye kırmızı çizgileri aştı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Yunan Alpha TV kanalına verdiği demeçte Türk-Yunan ilişklerinde yaşanan son Kardak krizini değerlendirken, Türk sahil güvenlik botununun Yunan sahil güvenlik botuna çarpmasına "Türkiye bu hareketleriyle kırmızı çizgileri aşmıştır" diyerek tepki gösterdi.

Kocyas çarpışmada zarar gören modern "Gavdos" sahil güvenlik botu için Türkiye'ye tazminat davası açılıp açılmayacağına "Yunan Dışişleri bakanlığının hukuk dairesinin başlattığı inceleme sonunda açıklığa kavuşacağını" söyledi "ve böyle bir sonuca varılırsa kendisinin şahsen çok mutlu olacağını" da sözlerine ekledi.

Kocyas, "Benzeri bir durumda Yunanistan'ın aynı barışçıl bir davranış sergilemeyeceği" uyarısında da bulunurken "Türkiye iyi bilmelidir ki, Yunanistan ne Suriye'dir ne de Irak'tır" şeklinde konuştu.

"Kardak kayalıklarının uluslararası hukuk kuralları ve anlaşmalar uyarınca Yunanistan'a ait olduğu açıktır" görüşünü savunan Kocyas, Kardak kayalıklarının Türkiye'ye ait olduğunu söyleyen Türk Dışişleri Bakanlığı açıklaması için "Türk münasebetsizliğinden kaynaklanan bu tür tartışmalara girmek istemediğini" söyledi.