HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yunan gazetesinden olay iddia! '8 darbeci kışlada korunuyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Ta Nea gazetesi, 15 Temmuz darbesinden sonra Yunanistan’a kaçan ve Mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu iddia etti.

Yunan gazetesinden olay iddia! '8 darbeci kışlada korunuyor'

Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Ta Nea gazetesi, 15 Temmuz darbesinden sonra Yunanistan’a kaçan ve Mayıs ayı sonunda serbest kalan 8 darbeci FETÖ üyesi askerin ülkedeki kışlalardan birinde korunduğunu yazdı. Gazetenin ‘’8’leri kışlada koruyorlar’’ manşeti ile yayınladığı haberde, Yunan makamları tarafından 18 aylık tutukluluk hallerinin sona ermesi ile serbest bırakılan 8 darbeci askere psikolog desteği verildiği ve bir askeriyede bulundukları belirtildi. Gazeteye göre her darbeci askerin ayrı odası bulunuyor ancak mutfak ve salon ortak kullanılıyor. Habere göre Yunan makamlarının esas korkusunun ise 8 darbeci askere düzenlenebilecek bir suikast olduğu belirtiliyor. Bu sebeple yemeklere bile özen gösterilip kontrol ediliyor ve sıkı koruma önlemleri alınıyor.

Bugüne kadar yayınlanan röportajlarda ve Yunan makamları tarafından verilen bilgilerde 8 darbecinin bir ya da iki evde yaklaşık 80 kişilik bir polis gücü tarafından korunduğu belirtiliyordu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın “Nerede olurlarsa olsunlar onları paketleyip Türk yargısına teslim ederiz’’ açıklamasından sonra ise Yunan makamlarının sürekli olarak koruma planlarını değiştirdiği öğrenildi.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
Gazze sınırındaki gösteride 4 Filistinli öldüGazze sınırındaki gösteride 4 Filistinli öldü
İran nükleer anlaşma için Rusya ile görüşmek istiyorİran nükleer anlaşma için Rusya ile görüşmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan yunanistandaki darbeciler 15 Temmuz FETÖ Ta Nea gazetesi

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

24 Haziran seçim sonucuna yönelik son seçim anketi sonuçları yayımlandı!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kabe'de intihar!

Kabe'de intihar!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Sosyal medyada birbirlerine girdiler

Sosyal medyada birbirlerine girdiler

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

Gazze'den korkunç görüntüler geliyor! Ağır bilanço: 4 ölü, 500 yaralı!

Gazze'den korkunç görüntüler geliyor! Ağır bilanço: 4 ölü, 500 yaralı!

Flaş gelişme! ABD Suriye kararını açıkladı

Flaş gelişme! ABD Suriye kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.