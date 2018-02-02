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Yunan mahkemesi DHKPC şüphelisi Doğan’ı iade etmeyecek

02.02.2018 20:19 | Son Güncelleme

Türkiye’nin, DHKP-C üyesi olmakla suçlanan Mehmet Doğan’ın Yunanistan’dan iade talebi reddedildi.

Yunan mahkemesi gerekçe olarak iadesi durumunda "işkence” ve "kötü muamele” ile karşılaşabilecek olmasını gösterdi.Yunanistan'da bir mahkeme, Kasım 2017'de yakalanan ve DHKP-C üyesi olduğu öne sürülen Mehmet Doğan için Türkiye'nin yapmış olduğu iade talebini kabul etmedi.

Savcı Efstathia Kapagianni, 60 yaşındaki Doğan'ın Türkiye'de hakkında önceden verilen yargı kararları dolayısıyla iade edilmesi durumunda hayatının tehlikeye gireceğini belirtti.

Kapagianni ayrıca Doğan'ın Fransa'da mülteci statüsünde olduğunu ve kendisine siyasi sığınmacı hakkının tanındığını hatırlattı.

Hakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, mahkemenin kararıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine, daha önce Gülen yapılanmasıyla ilgili de benzer bir karar olduğunu ve bunun üst mahkemede bozulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, bu kararın da aynı şekilde üst mahkeme tarafından bozulacağını ümit ettiklerini ifade ederken, Yunanistan'la Türkiye'nin komşuluk ilişkilerinin iyi olmasını ve işbirliği alanlarını geliştirmeyi çok önemsediklerini, bu açıdan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Aralık ayında bu ülkeye yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu kaydetti.

Doğan'ın da aralarında olduğu ve DHKP-C'li olduğu öne sürülen dokuz şüpheli Erdoğan'ın ziyaretinden bir ay önce Yunanistan'da gözaltına alınmıştı.

Dokuz şüphelinin tümü Yunanistan'da "suç örgütüne üye olmak”, "patlayıcı malzeme sağlayarak terörle bağlantılı eylemlere karışmak” ve "yasa dışı bir şekilde ateşli silah bulundurmakla” suçlanıyor.

"Terör örgütü”

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi de olarak bilinen DHKP-C Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör örgütleri” listesinde yer alıyor.

Dokuz sanıktan ikincisinin iade duruşması gelecek hafta Salı günü Yunanistan'da görülecek.

DW,AP,rtr/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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