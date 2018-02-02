Yunan mahkemesi DHKPC şüphelisi Doğan’ı iade etmeyecek

Yunan mahkemesi gerekçe olarak iadesi durumunda "işkence” ve "kötü muamele” ile karşılaşabilecek olmasını gösterdi.Yunanistan'da bir mahkeme, Kasım 2017'de yakalanan ve DHKP-C üyesi olduğu öne sürülen Mehmet Doğan için Türkiye'nin yapmış olduğu iade talebini kabul etmedi.

Savcı Efstathia Kapagianni, 60 yaşındaki Doğan'ın Türkiye'de hakkında önceden verilen yargı kararları dolayısıyla iade edilmesi durumunda hayatının tehlikeye gireceğini belirtti.

Kapagianni ayrıca Doğan'ın Fransa'da mülteci statüsünde olduğunu ve kendisine siyasi sığınmacı hakkının tanındığını hatırlattı.

Hakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, mahkemenin kararıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine, daha önce Gülen yapılanmasıyla ilgili de benzer bir karar olduğunu ve bunun üst mahkemede bozulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, bu kararın da aynı şekilde üst mahkeme tarafından bozulacağını ümit ettiklerini ifade ederken, Yunanistan'la Türkiye'nin komşuluk ilişkilerinin iyi olmasını ve işbirliği alanlarını geliştirmeyi çok önemsediklerini, bu açıdan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Aralık ayında bu ülkeye yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu kaydetti.