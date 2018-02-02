Yunan mahkemesi DHKPC şüphelisi Doğan’ı iade etmeyecek

Yunan mahkemesi gerekçe olarak iadesi durumunda "işkence” ve "kötü muamele” ile karşılaşabilecek olmasını gösterdi.Yunanistan'da bir mahkeme, Kasım 2017'de yakalanan ve DHKP-C üyesi olduğu öne sürülen Mehmet Doğan için Türkiye'nin yapmış olduğu iade talebini kabul etmedi.
Savcı Efstathia Kapagianni, 60 yaşındaki Doğan'ın Türkiye'de hakkında önceden verilen yargı kararları dolayısıyla iade edilmesi durumunda hayatının tehlikeye gireceğini belirtti.
Kapagianni ayrıca Doğan'ın Fransa'da mülteci statüsünde olduğunu ve kendisine siyasi sığınmacı hakkının tanındığını hatırlattı.
Hakan Çavuşoğlu'ndan açıklama
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, mahkemenin kararıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soru üzerine, daha önce Gülen yapılanmasıyla ilgili de benzer bir karar olduğunu ve bunun üst mahkemede bozulduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, bu kararın da aynı şekilde üst mahkeme tarafından bozulacağını ümit ettiklerini ifade ederken, Yunanistan'la Türkiye'nin komşuluk ilişkilerinin iyi olmasını ve işbirliği alanlarını geliştirmeyi çok önemsediklerini, bu açıdan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Aralık ayında bu ülkeye yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu kaydetti.
Doğan'ın da aralarında olduğu ve DHKP-C'li olduğu öne sürülen dokuz şüpheli Erdoğan'ın ziyaretinden bir ay önce Yunanistan'da gözaltına alınmıştı.
Dokuz şüphelinin tümü Yunanistan'da "suç örgütüne üye olmak”, "patlayıcı malzeme sağlayarak terörle bağlantılı eylemlere karışmak” ve "yasa dışı bir şekilde ateşli silah bulundurmakla” suçlanıyor.
"Terör örgütü”
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi de olarak bilinen DHKP-C Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör örgütleri” listesinde yer alıyor.
Dokuz sanıktan ikincisinin iade duruşması gelecek hafta Salı günü Yunanistan'da görülecek.
DW,AP,rtr/ÇÖ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
İstanbul'da korku dolu anlar! Havada tehlikeli yakınlaşma
İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında kurşun yağdırdı
Canlı yayında skandal sözler: Kocanız sizi döverse ayaklarını öpün
Yunan Bakana şok tehdit: Senin için üç mermi ayırdık
Meral Akşener meydan okudu: Hadi yüreğin yetiyorsa...
Karşınıza çıkarsa yemeden bir kez daha düşünün!
AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı belli oldu
Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu
Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı
NASA kadrajındaki gizemli cisim
Okuyucu Yorumları 0 yorum