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Yunan Mahkemesi Türkiye’nin İadesini İstediği Sanıkla İlgili Kararını Erteledi

06.02.2018 23:05 | Son Güncelleme

Yunanistan’da mahkeme, DHKP-C’li oldukları şüphesiyle geçen Kasım ayında tutuklanan 9 Türk vatandaşından ikincisi için, Türkiye’nin yapmış olduğu iade talebiyle ilgili kararını erteledi

Yunan Mahkemesi Türkiye’nin İadesini İstediği Sanıkla İlgili Kararını Erteledi

Yunanistan’da mahkeme, DHKP-C’li oldukları şüphesiyle geçen Kasım ayında tutuklanan 9 Türk vatandaşından ikincisi için, Türkiye’nin yapmış olduğu iade talebiyle ilgili kararını erteledi.

Türkiye, bir terör örgütüne yardımcı olmakla suçladığı Naci Özpolat (48) adlı Kürt kökenli Türk vatandaşının iadesini istiyor. Bugün toplanan mahkeme, Türkiye’den daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtti ve duruşmayı 6 Mart’a erteledi.

Türkiye bu kişilere, terörle bağlantılı suçlamalar, sahtecilik, silah ve patlayıcı bulundurma ve tutuklanmaya direnme suçlamalarını yöneltmişti. Sanıkların tümü suçlamaları reddediyor.

Yunan mahkemesi geçen hafta da, 9 sanıktan ilki olan Mehmet Doğan için iade talebini reddetmişti. Mahkeme, Doğan’a Fransa’da mülteci statüsü tanındığını kaydetmiş, ayrıca Doğan’ın Türkiye’ye dönmesi halinde işkence ya da diğer insanlık dışı muamelelere maruz kalma riskinin bulunduğunu belirtmişti.

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