HABER

Yunan medyası: Türk helikopterine uyarı ateşi açıldı

10.04.2018 16:07 | Son Güncelleme

Yunan medyasının iddiasına göre, Ege Denizi'ndeki Ro Adası'na yaklaşan bir Türk helikopterine uyarı ateşi açıldı.

Yunan medyası: Türk helikopterine uyarı ateşi açıldı

Yunan ERT televizyonu, Yunan askerlerinin Ege Denizi'ndeki Ro Adası'na yaklaşan bir Türk helikopterine uyarı ateşi açtığını iddia etti. ERT televizyonunun, Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pazartesi akşamı Ro üzerinde alçaktan uçuş yapan Türk helikopterine izli mermi ile ateş açıldığını öne sürdü.

Askeri yetkiliden açıklama

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Yunan askeri yetkilisi ise, “Helikopteri uzaklaşmaya zorlamak için uyarı ateşi açılması emri, Türkiye ile yükselen gerilim karşısında artırılan izleme ve karşılık verme önlemleri kapsamında verildi” dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, Türk Sahil Güvenlik güçlerine ait olduğu tahmin edilen helikopterin iki ülke arasındaki hava güvenlik sahasının dışında uçtuğunu belirtti. Yetkili, ancak daha sonra yapılan radar analizlerine göre, helikopterin Yunan hava sahasını ihlal etmediğinin belirlendiğini de sözlerine ekledi.

Yaklaşık 2,6 kilometrekare büyüklüğündeki Ro Adası’nın üzerinde yerleşim bulunmuyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Şubat ayında Kardak Kayalıkları'nda yaşanan iki farklı olaydan ötürü gerilmişti. İlk gerginlik, Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan sahil güvenlik teknesinin ona engel olan Türk sahil güvenlik teknesiyle çarpışmasıyla ortaya çıkmıştı. Ardından Türk sahil güvenlik teknelerinin Yunanistan'ın Leros, Kilimli ve İstanköy'den (Kos) gelen dört Yunan teknesinin Kardak'a gelmesini engellemesi tansiyonu yükseltmişti.

Türkiye'de geçen ay iki Yunan askerinin tutuklanması ise gerginliği daha da tırmandırmıştı. Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı karakolunda görev yapan Yunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis 1 Mart'ta birinci derece askeri yasak bölgeden Türk tarafına geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanmışlardı.

Türk tarafına yanlışlıkla geçtiklerini belirten ancak "askeri casusluğa teşebbüs” ve "askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından mahkemeye çıkarılan iki Yunan askerin durumu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerginliği artırmıştı.

DW,AFP,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!ATO Başkanvekili'ne yumruklu saldırı!
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

Sevgilisini başka bir erkekle yakaladı, dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu

ABD, Menbiç'te yeni bir askeri üs kurdu

ABD Başkanı Trump, Suriye konusuna yoğunlaşmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti

ABD Başkanı Trump, Suriye konusuna yoğunlaşmak için Latin Amerika ziyaretini iptal etti

Suriye'den flaş 'kimyasal' adımı! Ülkeye davet ettiler!

Suriye'den flaş 'kimyasal' adımı! Ülkeye davet ettiler!

Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak

Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak

İngiltere'de şoke eden istatistik! Saatte ortalama 11 kişi tecavüze uğruyor

İngiltere'de şoke eden istatistik! Saatte ortalama 11 kişi tecavüze uğruyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.