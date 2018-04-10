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Yunan medyası: Türk helikopterine uyarı ateşi açıldı

10.04.2018 16:08 | Son Güncelleme

Saat 23:00 sularında Kaş ile Yunanistan'ın Meis Adası arasında kalan Karaada'ya (Ro) alçak uçuşla yaklaşan bir Türk helikopterine uyarı mahiyetinde ve helikopterin ters istikametinde havaya izli mermi atışları yapıldığı bildirildi. Yunan hükümet kaynakları daha sonra helikopterin ülkenin hava sahasını ihlal etmediğini açıkladı.

Yunan medyası: Türk helikopterine uyarı ateşi açıldı

Yunanistan medyası, dün gece saat 23:00 sularında Kaş ile Yunanistan'ın Kızılhisar (Meis) adası arasında kalan Karaada'ya (Ro) alçak uçuşla yaklaşan bir Türk helikopterine uyarı ateşi açtığını bildirdi.

Medyada yer alan haberlere göre, helikopterin ters istikametinde havaya izli mermi atışları yapıldı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, ışıksız ve alçak uçuş yapan helikopterin Türk sahil güvenliğine ait olduğunu duyurdu.

Karaada'daki muhafız askerlerinin çıplak gözle göremediği ancak yanı başındaki Strogili (Şamara) Adası'ndaki muhafız birliklerinin tespit ettiği helikopterin Yunan hava sahasına yaklaşması üzerine, güvenlik nedenleriyle karşı istikamete doğru ve gece karanlığında görülebilen izli mermi atışı yapıldığı belirtildi.

Yunanistan medyasındaki haberlerde, helikopterin istikamet değiştirerek Türk kıyılarına doğru uçtuğu bilgisi de yer aldı.

'Provokasyonları dikkatle izliyoruz'

Yunan hükümet kaynakları ise Türk helikopterinin ülkenin hava sahasını ihlal etmediğini açıkladı.

Buna karşın helikopterin ışıksız ve alçak uçuş yapması, "Türkiye'nin genel olarak yaptığı provokasyon" olarak nitelendirildi ve bu gibi olayların tehlike yaratabileceğinden dikkatle izlendiği belirtildi.

Yunanistan'da askeri çevreler ise helikopterin adaya alçak uçuşla yaklaşmasının, Türkiye'nin Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin ne denli hazırlıklı olduğunu anlamak için yaptığı bir hareket olabileceği görüşünü savunuyor.

Ülkede, Türkiye'ye karşı yapılan açıklamalarda ses tonlarının düşürülmesini isteyen Yunan başbakanı Aleksis Çipras ile ses tonlarını yüksek tutmaya devam eden Yunan Savunma bakanı (ve aynı zamanda hükümetin küçük otağı konumundaki) milliyetçi Panos Kammenos arasındaki söylem farkının görüş ayrılıklara işaret ettiği yorumları yapılıyor.

Yunan medyası: Türk helikopterine uyarı ateşi açıldı

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