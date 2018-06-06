Yunan polisinden darbecilere 'özel' koruma

Yunan polisi, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan 8 FETÖ’cü askerin tahliye edilmelerine ilişkin açıklaması üzerine “alarm” durumuna geçti.
Hürriyet'in özel haberine göre Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün ”Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler enselerinde olacağız. Eninde sonunda yakalayacağız” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama üzerine, Yunan Kamu Düzeni Bakanlığı’nda peş peşe toplantılar yapıldı.
Bu toplantılarda, Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden tahliye edilerek, Yunan başkenti yakınlarında ya müstakil bir eve, ya da birbirine çok yakın 2 ayrı eve götürüldükleri bildirilen 8 darbeci asker için güvenlik önlemlerinin arttırılması kararlaştırıldı,
Yunan medyasına göre, bu çerçevede, darbeci askerlerin kaldıkları ev ya da evlerin civarında polisin devriyeleri arttırıldı. Darbeci askerlerin korunması için yaklaşık 90 polisin yanı sıra, Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP) ajanları da görevlendirildi. Darbeci askerlerin kaldıkları ev ya da evler civarındaki tüm telefon görüşmelerinin de dinlendiği ileri sürüldü.
Bozdağ’ın açıklamaları Atina’da “Türkler Yunanistan’da operasyon yaparak askerleri kaçıracaklar” şeklinde yorumlandı.
Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas “Türkiye, Yunanistan’ın oyun oynayabileceği devletlerden biri olmadığını çok iyi biliyor. Türkiye ne birini alıp gitmek için Yunanistan’a gelebilir, ne böyle bir şeye hakkı vardır ne de biz böyle bir şeye izin veririz” dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yiannis Amanatidis “Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.
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