Yunan psikopos: Yangın, Çipras ateist olduğu için çıktı

Sputnik'in haberine göre "Ateist Başbakan Aleksis Çipras Tanrı'nın öfkesini çekiyor" diyen psikoposun bu ifadeleri, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı.
"SEBEP ONLARIN ATEİST OLMASI"
Görüşlerini kişisel blog hesabından paylaşan Amvrosios, "SYRIZA'nın ateistleri genel felaketin sebepleri. Onların ateistlikleri, Tanrı'nın gazabını çekiyor " ifadelerini kullandı.
Psikoposun bu çıkışı, diğer Ortodoks din adamları da dahil olmak üzere sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından kınandı.
Atina Başpiskoposluğu ise salı günü yaptığı açıklamada, Amvrosios'un 'sadece kendi kişisel görüşünü ifade ettiğini' söyledi.
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