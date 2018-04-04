Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Euronews Türkçe'nin haberine göre devlet televizyonu ERT'ye konuk olan Katrougalos, 'Ankara'nın sözlü bağırışları zayıflığının göstergesidir' diyerek, "Türkiye diplomatik bir izolasyon yaşıyor. Bu da Yunanistan diplomasisinin zaferi" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ege'de Yunanistan ile sıcak bir çatışmaya girmek istemeyeceğini öne süren bakan yardımcısı, "Çünkü Ankara bu savaşı kazanamayacağını biliyor. Her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız ve ülkemizin caydırıcı savunma gücüne güven duymalıyız" dedi.

Yunan bakan yardımcısı, Türkiye'nin gerilimi tırmandırma politikasının Atina'nın uluslararası alanda elini güçlendirdiğini öne sürerek Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi uyaran kararının buna örnek olduğunu savundu.

Aynı programda konuşan ve Yunanistan'daki anketlerde birinci çıkan Yeni Demokrasi Partisi lideri George Koumoutsakos ise iki ülke arasında birikmiş bir gerilimin olduğunu ve bunun sıcak bir tartışmaya dönüşmesinin ihtimal dışı olmadığını söyledi.