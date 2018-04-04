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Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı George Katrougalos Türkiye ile ilgili kışkırtıcı ifadeler kullandı. Katrougalos, Türkiye'nin Ege'de Yunanistan ile sıcak bir çatışmaya giremeyeceğini savundu.

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Euronews Türkçe'nin haberine göre devlet televizyonu ERT'ye konuk olan Katrougalos, 'Ankara'nın sözlü bağırışları zayıflığının göstergesidir' diyerek, "Türkiye diplomatik bir izolasyon yaşıyor. Bu da Yunanistan diplomasisinin zaferi" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ege'de Yunanistan ile sıcak bir çatışmaya girmek istemeyeceğini öne süren bakan yardımcısı, "Çünkü Ankara bu savaşı kazanamayacağını biliyor. Her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız ve ülkemizin caydırıcı savunma gücüne güven duymalıyız" dedi.

Yunan bakan yardımcısı, Türkiye'nin gerilimi tırmandırma politikasının Atina'nın uluslararası alanda elini güçlendirdiğini öne sürerek Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi uyaran kararının buna örnek olduğunu savundu.

Aynı programda konuşan ve Yunanistan'daki anketlerde birinci çıkan Yeni Demokrasi Partisi lideri George Koumoutsakos ise iki ülke arasında birikmiş bir gerilimin olduğunu ve bunun sıcak bir tartışmaya dönüşmesinin ihtimal dışı olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan George Katrougalos Türkiye

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
savaşın 3. günü soluğu atinada alırız deneyin isterseniz..
Dedene sor yavrucuğum, anlatsın sana kazanır mı kazanmazmı.?
Bir siz eksiktiniz. Aradan sizi de çıkarıverelim artık.
Ağzınızda emzikle Türkiye ye kafamı tutuyosunuz Yunan tohumları zamaninda Egede boğduk yine boğarız
bu aralar belanızı gezip duruyorsunuz zaten zannımca egenin dibinde ki dedelerinizi özlemişsiniz siz
Arkalarindaki destekleyenleri olmadan ayakta duramiyorlar. 2 saate atinaya girer halisaha maci duzenleriz
Aklında deli sorular. 1. Beyin nedir? 2. Bu yunanlılarda neden bulunmaz?
Anlaşıldı. Bunların sahipleri havlamalarını istemiş, bunlarda havlıyorlar.
papa hazretleri bizi denize dökecekler diye ağlamayında .
Kendinize o kadar güveniyorsanız bize saldirsaniza. Sizi bu sefer Avrupada elimizden kurtaramaz. Siz bizi büyük dedelerinize sorun da öyle bize saldırın oldumu canım.
daha balıkçıları caydıramıyor yunan deniz kuvvetleri tskyımı caydıracak
Adamaların cebinde beş kuruş para yok havlayıp duruyorlar. Alman yerinde olsam atarım bunları birlikten. Almanların parasıyla geçiniyor adiler. Sonra ona buna laf ediyorlar.
ULAN KAÇ KURUŞLUK ÜLKESİN ÜLKEYİ ALMAMIZ NORMAL ŞARTLARDA 2 SAATİ GEÇMEZ BOŞ BOŞ KELİME OYUNU YAPIYOSUNUZ AMA SİZİN TASMALARINIZI TUTANLARA GÜVENEREK SÖYLÜYORSUNUZ BUNLARI HERŞEYİN BİR ZAMANI VAR ELBET SİZE DE SIRA GELECEK DENİZE MEZAR YAPTIRACAZ SİLER İÇİN :D
Hele bir dene istersen bak ne olur
Yazmayım yazmayım dedim dayanamadım .
bunlar neden bu kadar kaşınıyor anlamıyorum halbuki bizim hiçbirşey yaptığımız yok. şuan aramızda bir savaş olamayacağınında farkındalar malum nato falan filan işte . tahminim sağlam bişeyler dönüyo atinada üstünü örtmek için bunu kullanıyorlar. ama yinede bi sıkıntı çıksa 300 km lik kısa menzilli balistik füzelerimizle oturduğumuz yerden tüm yunanistanı vururuz bununda farkındalardır umarım.
he canım he.. sen bu masallarla aç yunanlıları kandırırsın..
Sizin savunma gücünüz olsa kaç yazar Bizim iman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz var!! Yüreğimizle ezer geçeriz sizi çapulcu takımları size geçmişi hatırlatmanın vakti geldi doğru söylüyosunuz
Krizden geberen ülkenin siyasetçisinin gündemi değitirmesi gerekiyor, bizdede aynı durum var, verin ayarı.
Bunlar neyin kafasını yaşıyor
Tatlım senin dilin ne söylüyor :)) Biz geçmişte hiç bir gücümüz yokken defolup gitmedimiz mi ? Bugün öyle bir şeyi aklından bile geçirme ! Dümdüz ederiz.
Evet evet dedeleriniz de öyle söylüyordu. ..
artik disarida havlayan kopek isirmaz zihniyeti hakim, her yere ve her seye havlarsan boyle ciddiyetsiz ve tii'ye alinir,umursanmazsin...
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