Yunanistan, 2 Rus diplomatı sınırdışı etti

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan’dan 2 Rus diplomat sınırdışı edildi, 2 Rus diplomatın da ülkeye girişi yasaklandı.
Atina’nın aldığı kararın gerekçesi olarak da Yunanistan’ın içişlerine müdahale niteliğinde eylemlerde bulunmaları ve ulusal güvenliği tehdit etmeleri iddiası gösterildi.
Haberde “Atina’nın diplomatlara yönelttiği suçlamalar arasında bilgi toplama ve yayma, devlet görevlilerine rüşvet vermek yer alıyor” ifadeleri yer aldı.
Kararın amacınınsa Rusya’nın Yunanistan’daki etkisini arttırma girişimlerine karşılık vermek olduğu iddia edildi.
Haberde Yunanistan’ın Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek, iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunmak, hükümetler arası işbirliği ile ülkelerde bulunan sivil toplum kuruluşlarının birbiriyle etkileşimini arttırmak istediği; ancak bunun karşılıklı olarak toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı ile mümkün olduğu görüşünü savunduğu vurgulandı.
Haberde Atina’nın her zaman, özellikle de İngiltere’de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından sonra Rusya ile ilişkilerinde ihtiyatlı davrandığını, başka ülkeler gibi Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almadığı ifade edildi.
Haberde yer alan bir diğer iddia ise Rusya’nın Balkanlarda Makedonya’nın isminin değiştirilmesi gibi bazı hassas ulusal sorunlara ve Yunanistan’ın çıkarlarına müdahale girişiminde bulunduğu oldu.
“Diplomatik kaynaklar Atina’nın kararının Rusya-Yunanistan ilişkilerini değil, tamamen sözkonusu 4 kişiyi hedef aldığını belirtiyor” ifadelerine de yer verilen haberde bir başka kaynağın da Rusya’nın karşılık vermesinin durumu daha da kötüye götüreceğini söylediği belirtildi.
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