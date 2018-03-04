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Yunanistan: Askerlerin takası söz konusu olamaz

04.03.2018 15:20 | Son Güncelleme

Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan Katrougalos darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan Türk subayları karşılığında sınır ihlali sonrası tutuklanan iki Yunan askerinin takas edilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Yunanistan: Askerlerin takası söz konusu olamaz

Yunanistan, Türkiye'de sınırı geçtikten sonra tutuklanan iki Yunan askerine karşılık Yunanistan'da iltica talebinde bulunan sekiz Türk subayın takas edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, Cumartesi günü yaptığı açıklamada çeşitli medya organlarında yer alan takas iddialarını yalanladı.

'TAMAMIYLA HAYAL GÜCÜ'

Yunanistan resmi haber ajansı ANA’nın geçtiği habere göre Katrougalos, "Bu tamamıyla hayal gücü. Türkiye ile savaşta değiliz ki tutukluları takas edelim” dedi. Yunan askerlerinin ajan faaliyetlerinde bulunduğu haberlerinin Türk medyasından çıktığını söyleyen Katrougalos, yaşanan durumun sınırlarda sıkça karşı karşıya kalınan bir durum olduğunu belirtti.

TAKAS İDDİASI

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türk ordusuna mensup 8 subay darbe girişimi gecesinin ertesinde orduya ait bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Yunan mahkemeleri, Türkiye'deki insan haklarının durumu nedeniyle Ankara'nın iade talebine şimdiye kadar olumlu yanıt vermedi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan sınırındaki devriyeleri sırasında Perşembe gecesi Türkiye tarafına geçmeleri üzerine Türk askeri tarafından gözaltına alınan Teğmen Angelos Mitretodis ile Çavuş Dimitris Kouklazis, çıkartıldıkları mahkeme tarafından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

Askerler casusluk iddialarını reddederken, Yunanistan askerlerin iadesi için girişimlerde bulunduklarını açıklamıştı.

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Yunan Yunan askeri Türkiye takas

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AH BE YORGO O SEKİZ HAİN ÜLKESİNİN İŞİNE YARAMAMIŞ TEPE TEPE KULLANIN..İSTERSENİZ YUNAN ASKERİ YAPIN ONLARI AMA HELİKOPTER FALAN VERMEYİN ÇALARLAR...SİZİN ASKERLERE GELİNCE DAHA ÜLKESİNİN SINIRINI BİLMEYEN ADAMI SUBAY YAPMIŞSINIZ ERLERİNİZ KİMBİLİR SALSANIZ NEREYE GİDER..SİZDEN NE KOMŞU OLUR NE MÜTTEFİK,,ANCAK SIĞINMACI HAİNLERE EV SAHİPLİĞİ YAPARSINIZ...TOPLAYIN HEPSİNİ ELİNİZDE PATLIYCAK HEPSİ...
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