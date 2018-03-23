Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Yunan basınında sık sık dile getirilen Türkiye'nin "Ege'de sıcak temas yaratmak istediği" yolundaki senaryoları "saçma" bulduğunu söyledi.

Aleksis Çipras, "Türkler her konuda bağırıp çağırabilir ama Ege'de böyle bir eyleme girişecek kadar aptal olmadıklarını biliyorum" dedi ve ekledi:

"Çünkü Ege'de böyle bir sıcak temas yaratacak olan kendi ayağına kurşun sıkmış olur"

Çipras ayrıca Türkiye'nin Yunanistan'a karşı izlediği siyasette "kalite değişikliği olduğunu" iddia etti.

"Bu değişiklik oldukça düşündürücüdür" diyen Yunanistan Başbakanı bu konudaki düşüncelerini ve endişelerini AB liderlerine aktardığını vurguladı.

Çipras, Yunanistan sınırlarının aynı zamanda AB'nin doğu ve güneydoğu sınırları olduğunu, Yunanistan'ın AB ülkeleri ile arasında uzun mesafe olmasına rağmen, kendi egemenlik haklarını sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu söyledi.

AB ülkeleri arasında Türkiye'nin üyeliğini destekleyen yegane ülkenin Yunanistan olduğunu savunan Çipras, Yunan hükümetinin bunda samimi olduğunu ve Pazartesi günü yapılacak AB-Türkiye Zirvesi'nde de ilişkilerin kopmaması yönündeki görüşlerini liderlere anımsattığını belirtti.