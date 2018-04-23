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Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerleriyle ilgili flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerleriyle ilgili flaş açıklama

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin, Yunanistan'da tutuklu bulunan FETÖ'cü askerler hakkında gündeme gelen takas iddialarına ilişkin konuştu.

Çipras, askerlerin en yakın zamanda Yunanistan'a dönmesini beklediklerini belirtirken, takas iddialarını yalanladı.

Çipras ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'la barışçıl ilişkilere ihtiyaç olduğuna dair söylemlerini olumlu karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Mart ayında Varna'da düzenlenen Türkiye-AB zirvesinde Yunan askerlerin iadesinin istendiğini belirtmiş, karşılığında ise FETÖ'cü askerlerin iade edilmesini talep ettiklerini söylemişti.

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