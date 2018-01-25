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Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 10:19 | Son Güncelleme 4 saat önce

Son dakika habere göre; Yunanistan Başbakanı Çipras İsviçre'de gerçekleşen Davos Forumu'nda Türkiye hakkında sert ifadeler içeren bir konuşma yaptı. Çipras "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" ifadelerini kullandı

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Akdeniz'in istikrarı ve göç krizine ilişkin bir tartışma toplantısında yaptı. Çipras konuşmasında Türkiye ile gerilimi arttıracak ifadeler kullandı.

Reuters'ın haberine göre Çipras, 2015 yılının başında iktidara geldiğinde Yunanistan'ın sadece en kötü ekonomik kriz ve mülteci kriziyle değil, aynı zamanda "Ege'de tahmin edilemeyen agresif askeri hamleler yapan agresif bir komşuyla" uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

“Avrupalı ortaklarımız Türkiye gibi ‘agresif’ komşularla yaşamanın zorluğunu her zaman takdir etmiyor” ifadelerini kullanan Çipras, 2016 yılında Türkiye ve AB arasında yapılan göçmen anlaşmasını 'zor ama gerekli' olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Aleksis Çipras

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Okuyucu Yorumları 55 yorum
KOLAYI VAR. VER 12 ADALARI UĞRAŞMAZSIN. BİZ UĞRAŞIRIZ..
Göçmen bizim Türkiyenin sorunu değil ki bize ne la elin suriyelisinden adamlara tamponluk görevi yapıyoruz destek yerine köstek oluyorlar bırakın salın göçmenleri bizim olmayan bir sorunla bizi baş başa bırakıyorlar ne halleri varsa görsünler herkes kendi sorununu kendi çözsün.
@emre007.007 bu hükümet bunu yapabilir mi sence bence yapamaz oy peşindeler
Nedense Türkiye tam bir operasyon yapsa yunanistan dan bir hamle bir saldırı geliyor.sen ne diyon ya ne diyon,senin canın da mı opresyon istiyor otur oturduğun yerde,,,açlıktan ölüceksin yakında zaten iki bombalık halinle kime güveniyon dağılmış avrupa birliğine mi,,,sana da sıra gelecek merak etme orayı da katacağız Türkiye ye kendin istiyeceksin zaten göreceğiz bunları,,,çıpra lar büyüsün geleceğiz
Midilli Adası Türkiye'ye iade edilmeli.
kandırıldık mı?
Adalar konusunda bunlarada bi ders vermek gerek.
Sağa sola şikayet edeceğine ülke olarak sen karşı koy tabii gücünüz yeterse yüreğiniz varsa 80 milyon askeriz bikez daha dökeriz sizi denize zor değil.
@kaya_kaan_1983 Daha önce denize dökmediler gece balo düzenlediler sabah limanda uğurladılar sizide denize döktük diye kandırdılar. Fitoğrafları videoları mevcut. Ama şimdi Türk islam milleti uyandı yakında bunları denize değil okyonusa doğru dökeceğiz...
@kaya_kaan_1983 denize döküldüğü anları gösteren ne bir kare foto ne de bir video var bizi uyutmuşlar yıllarca. Yunanlar en geç 7 Eylül de gemilere binip dönmüşler!
@trueagle kafan pırıl pırıl güle güle harca :D
DOSTUMUZU DÜŞMANIMIZI TAM ANLIYCAĞIMIZ ZAMAN...YUNANİSTANI ANLATMAYA GEREK YOK..SALIN SIĞINMACILARI İKİ GÜNDE İFLAS..AVRUPANIN DİLENCİSİ..GARİP GREECE..
Salıverelim gitsin şu Avrupa sever Suriye'lileri ya.. Burakalım şu AB sınır koruma görevini..
Adamlar ekonomik olarak sıkıntıya düştüklerinde binlerce Türk yunan adalarına giderek onlara can suyu verdi. Hükümet acil olarak yunanistana gideceklere yüksek miktar harç vs uygulamalı. Düşmanlığa devam etmeye devam edenlerin ülkesine gitmeyelim.
Türkiye'nin acil yapması gereken Avrupa'ya gidecek göçmenlere engel olmayıp serbest bırakmasıdır. o zaman bizi suçlayan Avrupalılar bize nasıl yalvarırlar. onları sıkıntılardan koruyan yine Türkiye'dir.
Sıra sizede gelecek...
sıra sizede gelicek bekleyin..
@ergun.cankurt hayrola suriyeye mi gidiyorsun? kolay değil o işler işiniz gücünüz gaz... milletle savaşacağınıza aç,işsiz halkınızın karnını doyurun.
YUNANISTANIN İŞGAL ETTIGI ADALARIMIZ GERI ALINMALI
Bu vatandaş bizimle iyi geçineceğine tribe giriyor. Ne yapalım yani Afrin'den çıkar çıkmaz direkt olarak size mi gelip girelim ne istiyorsun?
Çiprasın son zamanlardakı bu hallerıne anlam veremıyorum
"Hem suçlu hem güçlü." Yavuz hırsız, ev sahibini kandırır." Bu atasözleri tam da Yunana göre.
ey yunanistan bizim için afrinden farkın yok !
@adrese1 sana katılmıyorum afrinde toprak vermiyoruz enazından. egede hala adalar işgal altında eyyyyy adrese1
@deniz_8834 adaları veren inönü
Osmanlı zamanında fetih sonralarında sizi temizleseydik şimdi bir devletiniz bile olmazdı ama asillik bizdeki fethetmemize rağmen düşmanı inanc özgürlüğü ve yaşama hakkı tanıdık.
Rados adasına Türkiyenin en eski toprak parçasıdır.
@eray2476 nneeeyyyyy
Açın sınırları açın, görsün bu zat zorluğu, bir daha Türkiye hakında kara propaganda yapabiliyor mu, anlasın.
ADAM..SON DERECE NAZİK BİR USLUP KULLANARAK,KENDİ HAKLARINI SAVUNMUŞ..BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY,BİRBİRİMİZİ GAZLAMAK YERİNE,,ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA MİKROFUNU ALIP ÜLKEMİZİN HAKLILIĞINI ORTAYA KOYMAKTIR..
@ilkerim_can alkışşşş, aydın bir kişilik olduğunuz üslubunuzdan belli
KİBAR BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ, ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALIYIZ. HEP BİZ HAKLIYIZ DERSEN OLDUĞUN YERDE SAYARSIN
İSTİKLAL SAVAŞINDA TÜRKLERE SOYKIRIM UYGULAYAN ŞU PİSLİK YUNANA EGE ADALARIMIZI PEŞKEŞ ÇEKEN AKP NİN ŞIMARTTIĞI BİRİNDEN BU BEKLENİR. BOŞUNA EFELENMEYİN. ONLARI CESARETLENDİRENLERE SÖYLEYİN NE SÖYLEYECEKSENİZ.
biz agrasifizdir çipras fazla konuşma hazır başlamışken seni götürmeyelim
Bekleyin sıra sizede ğelecek inş
ulan dün boktunuz bugün koktunuz rte olmazsa varya bunlar ölürdü lan adam biraz vicdanlı imanlı yoksa başka ülke olsa düşeni şey eder dua edin türkiye halkına lan
BİR- GELEBİLİRİZ -ANSIZIN- GECE- ... ANLADIN SEN ÇİPO..
Bu ülkenin ekmegini yiyip hainlik yapanlar yorumlarda yunan lehine oy kullanıyor. ikiyüzlüler içimizde dolaşıp yüzümüze gülüp bide vatanseverlik yapar bunlar.
Fakir çipura gaza gelmiş.
Ağlıcaksan oynamayalım.
Avrupadan gene para isticek citos aglanıyor
uzaktan konuşmayın er meydanında görüşelim
Yarın Makedonlar, Yunanı işgal ederken neden Türkiye bize yardım etmiyor diye sorarsanız. Nedeni bu günlerdeki fiilllerinizdir. Şimdiden bilin.
Osmanlının güçsüzlüğünden faydalanarak empeyalist devletlerle katliam ve oldu bitti yaparak topraklarımızı rızamız dışında ilhak eden yunanistan şartlar olgunlaştığında yaptıkları oldu bittinin hesabını sormayacağımızımı sanıyor, batı trakya ,selanik ve adalar mutlaka bize teslim edilmeli veya uygun bir zamanda biz almalıyız.....
Kılıçdaroğlu dünya görüşümüz aynı demişti
çipras otur oturduğun yerde kaşınma tamam mı
başarısız yöneticiliğini ve beceriksizliğini komşularına atmak yerine adam ol da ülkeni yönet ateist kafir..türkiye gibi güçlü bir siper ülke önünde durmasa seni talan edecek bir mezopotamya ve ortadoğu var haberin varmı o göçleri karşılıyor olsaydın 3milyon göçmen seninde ülkeninde istila edip icabına bakarlardı ama bak bize dimdik yanındayız..bırak artık şu sevilmeyen komşu yakıştırmalarınıda aklını başına toplayıp ülkeni iflas artçılarından ve kalıntılarından arındır..
Ee hani adaları teslim etmiştik adam aksine adalarına olan tehtit den bahsediyor. Ankarada kütüphanede bir belgeye ulaştım bu belge saklı değil herkes görebilir italyanlar osmanlıdan kazandığı adaları çelilirken yeni kurulan tc ye devretmek ister bizim burda işimiz kalmadı bu adaları size verelim der ismet paşa nın italyan lara verdiği cevap ise bizim kimsenin toprağında gözümüz yok der. İtalyanlar o kaya parçalarını aşırı maliyet yüzünden yunanistana verir O belge gazi üni kütüphanesin de hala duruyor gidin görün.
bu daha ne ki çipras sen bide muhalefeti gör küçük enişteyi gör :DD ulan aynı bahadır bey gibi arkamızı döner dönmez iş çeviriyosunuz ya
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