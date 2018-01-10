Yunanistan Batı Trakya'da İslam hukukunu opsiyonel yapan yasayı onayladı

Eski düzenleme çerçevesinde, Müslüman Türk azınlığın yaşadığı Batı Trakya'da aile hukukunu ilgilendiren miras, evlenme ve boşanma gibi konularda karar müftüler tarafından Yunan kanunlarına göre değil, şeriat esasları temelinde veriliyordu.

Yunan Başbakan Aleksis Çipras, bu yasanın bugüne kadar devletin yapmış olduğu hataların düzeltilmesini ve Müslümanlar-Hristiyan ayrımı gözetmeksizin tüm Yunan vatandaşlarının kanunlar karşısında eşitliğinin güvence altına alınmasını amaçladığını söyledi.

Böylece Yunanistan mahkemelerine kağıt üstünde ilk kez diğer yargı kurumlarına göre öncelik tanınmış oluyor.

Yapılması planlanan yeni yasal düzenlemeyle birlikte Batı Trakya'da medeni kanunu ilgilendiren konularda, davanın tüm taraflarının kabul etmesi halinde İslam Hukuku'nun uygulanması öngörülüyor. Aksi halde, konunun, Yunanistan'daki Medeni Kanunu uygulayan mahkemeler tarafından görülmesi koşulu getiriliyor.

Yunanistan parlamentosu, Batı Trakya'da evlendirme, boşanma ve miras gibi konularda müftülükler üzerinden İslam Hukuku'nun uygulanmasını zorunluluk olmaktan çıkarıp, opsiyonel hale getirmek için hazırlanan yasayı onayladı.

Daha sonra bu kararlar Yunan mahkemeleri tarafından onanıyordu. Ancak Yunan mahkemeleri, şeriat temelinde alınmış olan kararları esas yönünden inceleyemiyor ve yaptıkları inceleme yalnızca usul yönünden oluyordu.

Batı Trakya'da şeriat hukukunun uygulanmasıyla alınan kararlar, son dönemde bazı tartışmalara neden olmuştu.

Haziran ayında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürülen bir davada, iki kadın, babalarının vefatının ardından vasiyeti üzerine tüm malvarlığını eşine bırakması üzerine bunun medeni hukuka göre yazılmış bir vasiyet olduğunu ancak şeriat kurallarının uygulanması gerektiğini öne sürmüştü.

İtirazlar sonucunda Yunan mahkemelerinde farklı kararların çıkmasının ardından konu AİHM'e götürülmüştü.

Müftülük yasası da gündemde Yunan hükümeti ayrıca, müftülük seçimleriyle ilgili de yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Kendisi de İstanbul Rumlarından ve eski bir Türkiye vatandaşı olan Yunanistan Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu, söz konusu yasal düzenlemeyle ilgili Batı Trakya'da görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor.