Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Yunanistan'da deprem meydana geldi.
Yerin 7.1 kilometre altında ve Türkiye saatiyle 00.39'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
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