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Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 01:38 | Son Güncelleme

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Türkiye saatiyle 00.39'da Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Yunanistan'da deprem meydana geldi.

Yerin 7.1 kilometre altında ve Türkiye saatiyle 00.39'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

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