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Yunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 14:01 | Son Güncelleme

Yunanistan’da darbe çağrısı yaptıktan sonra kaçan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi (Hrisi Avgi) milletvekili Konstantinos Barbarusis’in yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan'da darbe çağrısında bulunan milletvekiline gözaltı

Yunan medyası, parlamentoda yaptığı konuşmada, orduya darbe çağrısında bulunduktan sonra, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden kaçmayı başaran Barbarusis’in, terörle mücadele ekiplerince Atina yakınlarındaki Pendeli bölgesinde bir arkadaşının evinde yakalandığını duyurdu.

Barbarusis, Makedonya ile “isim sorununa” ilişkin Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Yunan hükümeti ile Makedonya hükümeti arasında yapılan anlaşmanın "vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu” iddia ederek “Orduyu, bu ihaneti durdurmak amacıyla Başbakan Aleksis Çipras, (Savunma Bakanı) Panos Kammenos ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u tutuklayarak yeminlerini yerine getirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Altın Şafak milletvekilinin bu ifadeleri tepkilere neden olurken, Barbarusis, partisinin parlamento grubundan ihraç edilmişti. Atina Savcılığı tarafından, meclisteki konuşması nedeniyle hakkında vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlatılarak gözaltına alınması kararlaştırılan Barbarusis, meclise kendisini yakalamaya gelen polislerden makam arabasıyla kaçmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yunan aşıkları yunanlıların müziğini kullanır fakat entresan bişey ki yunanı düşman ilan eder. aslında yunanı düşmanı olarak gören biz yunanı denize döktük diyenler tam bir yunan aşığı.
yiyin birbirinizi..
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