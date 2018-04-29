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Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2018 16:17 | Son Güncelleme

Yunan basını, Türkiye hakkında hazırlanan bir anketin sonucunu paylaştı. Ankete göre, Yunan halkının yüzde 44'ü Türkiye'yle savaş ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Public Issue isimli kuruluş tarafından hazırlanan ve Yunanistan-Türkiye hattındaki ilişkiyi mercek altına alan ankette Yunan halkının yaşanan gelişmelere nasıl tepki verdiği ortaya çıktı.

'İLİŞKİLER KÖTÜYE GİDİYOR'

Sözcü'nün haberine göre, araştırma kuruluşunun yaptığı ankette, Yunan halkının büyük bir çoğunluğu Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün en büyük sorun olduğu ifade edilirken, ankete katılanların yüzde 16'sı Türkiye'yi 'en büyük sorun' olarak gördü.

Ankette, Türkiye-Yunanistan ilişkisinin önceki yıla oranla kötüye gittiğini söyleyenlerin oranı yüzde 81 iken, ankete katılanların yüzde 2'si ikili ilişkilerin geliştiğini söyledi. Aynı soruya, "Bir şey değişmedi" diyenlerin oranı ise yüzde 16.

AB'DE İSTEMEYENLER YÜZDE 67

Atina'nın Türkiye-Yunanistan ilişkisine müdahale etme şeklini beğenenlerin oranı yüzde 37'de kalırken, beğenmeyenlerin oranı yüzde 54 oranındaydı.

Aynı ankette Yunanların yüzde 67'si Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi gerektiğini söylerken, araştırmada Türkiye ile Yunanistan arasında savaş yaşanma ihtimali de gündeme geldi. Anketteki soruları yanıtlayan Yunanların yüzde 52'si iki ülkenin savaşa girmeyeceğini savunurken, yüzde 44'ü gelecek yıllarda savaş olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Türkiye AB Avrupa Birliği savaş

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bizimle savaş edecek kadar yürekli misiniz yunanlılar sizi kime güveniyorsanız boşuna
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