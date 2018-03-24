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Yunanistan'da FETÖ operasyonu!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Yunanistanda FETÖ’ye karşı önemli operasyon düzenlendi. Kathimerini Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ üyesi Türk asıllı 3 ABD vatandaşı ABD’den uçakla gelip Yunanistan’a giriş yapmak istedi. Ancak Yunan polisi ülkeye girişlerini yasakladı. Bu 3 Türk asıllı ABD vatandaşının esas amaçlarının Yunanistana gelmek isteyen başka FETÖ üyelerine yardım etmek olduğu belirtildi.

Yunanistan'da FETÖ operasyonu!

Kathimerini, “Yunanistana sığınmak isteyen FETÖ’cülerin gizli planı başlığını kullanarak haberi servis etti. 3 ABD vatandaşı Atina Eleftherios Venizelos Havalimanına vardılar. Ancak Yunan polisleri ulusal güvenlik sebepleri ile ülkeye girişleri yasakladı ve ABD ye dönmek zorunda kaldı.

Türk asıllı 3 ABD vatandaşı Real Estate yatırımcısı ve aynı zamanda Sivil toplum kuruluşu üyeleri oldukları tespit edildi. Yunanistana yatırım yapma bahanesiyle giriş yapmak istediler ve mülteciler için ev ve daireler almak istediklerini gösterdiler. Ancak Yunan polisi havalimanında bu 3 ABD vatandaşını sorguladı.

Gazeteye göre hepsi FETÖ üyesi olduklarını kabul etti ve Yunan polisine göre esas amaçları Yunanistan’a gelen FETÖ üyelerine altyapı oluşturmaktı. Yunan gazetesine göre ülkenin istihbarat teşkilatı konu hakkında polise bilgi sunmuştu. 3 ABD vatandaşı ülkeye alınmadı ve Emirates şirketinin uçuşu ile New York’a geri gönderildi. Konu hakkında Yunan hükümetinin bilgilendirildiği aktarıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan FETÖ Son dakika

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yunanistan nasıl bi boka bulaştığını yavaş yavaş anlıyor temizlenmek için ; kendisine sığınan Darbeci Yunan tohumlarını iade etse güzel olur
Aferin yunanistana akıllıca hareket etmiş bu sefer.
Eyy FETÖ cüler bu kadar kahpe olmayın. Bizi bizden başkası sevmez kabul de etmez. Bırakın bu ABD yi.
Bende büyük operasyon deyince birşey var sandım... Adamlar sadece 3 kişiyi içeri almamış o kadar...
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