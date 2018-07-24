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Erdoğan'dan komşuya önemli telefon

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 14:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı arayarak yangın faciası sonrası yardıma hazırız mesajı verdi.

Yunanistan'da en az 60 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan yangın için milli yas ilan edildi.

Ülkede ayrıca OHAL de ilan edildi.

Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından yardım talebinde bulunuldu.

Başkent Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek Atina'ya döndü.

Çipras, acil durum toplantısında ilgili bakanlar, bürokratlar ve itfaiye teşkilatı yetkilileri tarafından bilgilendirildikten sonra yaptığı kısa açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini söyledi ve "Attiki'nin hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar kuşku uyandırıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan yangın milli yas OHAL

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok güzel bir hassasiyet, komşularımızdaki yasa iştirak eden siyaset kendi vatandaşları pisi pisine ölürken kılını kıpırdatmıyor ve bu bakış açısı halkından oy alıyor. balık hafızalı toplum olmanın güzel yanı da bu olsa gerek
Yunanistan çok şanslı Turkiye'nin başında şu an keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan fetocular var
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