Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD ile müttefiklerinin Suriye'ye olası saldırısına katılmayacaklarını duyurdu.
Atina merkezli AMNA haber ajansının, Yunan hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, bugün Çipras ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye'deki durumun ele alındığı aktarıldı.
"BARIŞÇIL ÇABALARA İHTİYAÇ VAR"
Haberde, "İki ülke lideri, Suriye'deki son olayları değerlendirdi. Yunanistan Başbakanı, kimyasal silahın kullanılmasını kınadı, bu konuda Avrupa Birliği'nin kararlı girişimlerine ihtiyaç olduğunu söyledi ve İsveç'in teklifleri temelinde barışçıl çözüm yönünde çabalara ihtiyaç olduğunun altını çizdi'" dendi.
İsveç, dünkü BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye'ye üst düzey silahsızlandırma misyonunun gönderilmesini öngören tasarıyı sunmuştu.
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