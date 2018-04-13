HABER

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 19:14 | Son Güncelleme

ABD'nin olası Suriye operasyonunda bir ülke daha kendini geriye çekti. Almanya, İtalya ve Hollanda'dan sonra, son günlerde Türkiye'ye karşı agresif mesajlar veren Yunanistan da 'operasyon olursa biz yokuz' dedi.

Yunanistan da Suriye operasyonu konusunda kararını verdi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD ile müttefiklerinin Suriye'ye olası saldırısına katılmayacaklarını duyurdu.

Atina merkezli AMNA haber ajansının, Yunan hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, bugün Çipras ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Suriye'deki durumun ele alındığı aktarıldı.

"BARIŞÇIL ÇABALARA İHTİYAÇ VAR"

Haberde, "İki ülke lideri, Suriye'deki son olayları değerlendirdi. Yunanistan Başbakanı, kimyasal silahın kullanılmasını kınadı, bu konuda Avrupa Birliği'nin kararlı girişimlerine ihtiyaç olduğunu söyledi ve İsveç'in teklifleri temelinde barışçıl çözüm yönünde çabalara ihtiyaç olduğunun altını çizdi'" dendi.

İsveç, dünkü BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye'ye üst düzey silahsızlandırma misyonunun gönderilmesini öngören tasarıyı sunmuştu.

Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
Müebbetlik paşadan ilk sözler: Cumhurbaşkanımızın kızları sevinmiştirMüebbetlik paşadan ilk sözler: Cumhurbaşkanımızın kızları sevinmiştir
Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Suriye operasyon ABD karar Çipras

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Avrupa'da Almanya ne derse o..
Diğer Haberler
Trump'ın 'gizli aşk çocuğu' iddiası ortalığı karıştırdı

Trump'ın 'gizli aşk çocuğu' iddiası ortalığı karıştırdı

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya'dan çok ağır suçlamalar: ABD, İngiltere ve Fransa'nın tek amacı Esad'ı devirmek

Rusya, Fransa'yı Suriye konusunda uyardı! Macron azarı yiyince kıvırdı

Rusya, Fransa'yı Suriye konusunda uyardı! Macron azarı yiyince kıvırdı

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!

Böyle baba olmaz olsun! Bebeğini çatıdan attı!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.