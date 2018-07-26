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Yunanistan'da yangın kontrol altına alındı; Ölü sayısı en az 82

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 12:19 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın çıkan orman yanları sonucundan şu ana kadar en az 82 kişi hayatını kaybetti. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı en son açıklamada 187 kişinin yaralı olduğunu bildirirken 23'ünün çocuk olduğunu kaydetti.

Yunanistan'da yangın kontrol altına alındı; Ölü sayısı en az 82

İtfaiye teşkilatından son yapılan açıklamaya göre, ölü sayısının 82'ye yükseldiği belirtildi.

Yangının çıktığı bölgedeki evlerde kayıp arama ve kimlik tespiti çalışmaları devam edilirken aramalara denizde de devam ediliyor. Mati, Rafina ve Nea Vunca'da yangının tamamen söndüğü bildirilirken, Kalitehnipoli ve Kineta bölgesinde yangının küçük çaplı devam ettiği belirtildi.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos, bugün yangın çıkan bölgelerden biri olan Rafina'da belediye binasına ziyarette bulundu. Açıklama yapan Kammenos, bölgede olası bir sel felaketine karşı önlemler aldığını belirterek, ağaçlandırma ve altyapı çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

VATANDAŞLARDAN KAMMENOS'A TEPKİ

Kammenos, Nea Vunca'daki spor merkezinin de yeniden inşa edileceğini kaydederek, "Yurtdışından büyük bir dayanışma var. Toplanan yardımlarla tüm evleri yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Bölgeye ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Kammenos', vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlardan biri Kammenos'a "Bizi Tanrı'nın merhametine bıraktınız" dedi.

ATİNA'DAKİ TÜRK'ÜN FACEBOOK'TAN YARDIM ÇAĞRISI

Yunanistan'da çıkan yangın sonucunda Atina'da yaşayan Emre Kaptan, Facebook'ta üyesi olduğu 2 bin kişilik gruptan yardım çağrısı yaptı. News247.gr'de yer alan haberde Kaptan'ın Facebook'taki grupta yaptığı yardım çağrısına yer verildi.

Haberde, 1,5 yıldır Atina'da yaşayan Kaptan'ın Atina'daki yangın duyduğunda iki dakika bile düşmediğini kaydetti. Facebook sayfasında Atina'da yaşayan Türkler ile iletişime geçerek, dayanışma örneği gösterildi.

News247.gr'ye konuşan Kaptan, "Atina'da Yaşayan Türkler sayfasının bir üyesiyim. Yangın olduğunu duyduğum zaman yardım etmek istedim." dedi.

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Yunanistan yangın felaket atina Kammenos itfaiye

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