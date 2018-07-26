Yunanistan'da yangınlar neden çıktı?

Kış aylarında yağış oranının beklenenden düşük olmasıyla yeraltı su kaynakları yetersiz kaldı ve 2017 yazındaki yüksek sıcaklıklarla bitki örtüsü tam olarak dengesini sağlayamadı. Bunun sonucunda da, bazı bölgelerde hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla yaşanan kuraklık orman yangınlarını da tetikledi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre alevler, kuvvetli rüzgârın etkisiyle itfaiye ekipleri bölgeye ulaşmadan geniş alanlara yayıldı. Ölü sayısının en az 80 olmasının sebebi de yangının yerleşim bölgelerine yakın bölgelerde çıkmasıydı.

Bunlar yangına sebep olan kısa vadeli gerekçeler olarak gösteriliyor. Uzmanlar, Yunanistan'da son iki yılda meydana gelen yangınların iklim değişikliğiyle tekrarlanabileceği uyarısında bulunuyor.

Yunanistan Greenpeace Başkanı Nikos Charalambides, Avrupa genelinde ve kuzey ülkelerinde görülen sıcak hava dalgalarının, iklim değişikliğinin etkisini gösterdiğini ifade ediyor.

Charalambides, ağaç ekmenin ve orman idaresini geliştirmenin kuraklık, sıcak hava dalgaları ve yangınlara karşı doğanın daha dayanıklı olmasını sağlayacağını söylüyor.