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Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 04:58 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın etrafındaki yangınlarda en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca ev ve araç kül oldu.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı.

Yunanistan'da orman yangını

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Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Attiki Eyalet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.
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ÇİPRAS BOSNA-HERSEK ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

ÇİPRAS BOSNA-HERSEK ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek Atina'ya döndü. Çipras, ilgili bakan ve bürokratların bulunduğu acil durum toplantısına iştirak etti.
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Çipras, yaptığı açıklamada, yangına müdahale için tüm acil yardım ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, "Attiki'nin hem doğusunda hem batısında aynı anda çıkan yangınlar şüphe uyandırıyor" dedi.
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Ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun mahallere sıçraması nedeniyle onlarca ev ve araç kül olurken, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi.
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Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Atina'nın 50 kilometre Batısındaki Kineta bölgesinde ve Kuzeydoğusundaki Rafina ve Pendeli bölgelerine çıkan yangınlara toplam 300'e yakın itfaiyeci, 100'ü aşkın yangın söndürme aracı ile karadan, uçak ve helikopterlerle ise havadan müdahalede bulunuluyor.
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Şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle yangın hızla yayılırken, oluşan duman Atina'da gökyüzünü kapladı. Görüş mesafesinin birkaç metreye indiği Atina'yı Mora yarımadasına bağlayan otoyol ise trafiğe kapatıldı.
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Yunan Sahil Güvenlik botları, yangın sebebiyle sahilde sıkışıp kalan kişileri kurtarmak için bölgeye sevk edildi.
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AB'DEN DESTEK İSTENDİ

AB'DEN DESTEK İSTENDİ
İtfaiye Teşkilatının açıklamasında ayrıca, yoğun ve geniş bir bölgeyi etkileyen yangınlar sebebiyle, Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından hava ve karadan yardım desteği talep edildiği belirtildi.
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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan orman yangını yangın atina attiki bölgesi Olağanüstü Hal Çipras

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