HABER

Yunanistan'daki yangın faciası ardında komplo teorileri bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

Yunan basınında, başkent Atina yakınlarındaki orman yangını faciasının çıkış nedeni, kullanılan yöntemler ve olası faillere ilişkin çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı.

Yunanistan'daki yangın faciası ardında komplo teorileri bıraktı

Yunanistan'da, başkent Atina yakınlarında meydana gelen 91 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu orman yangınına ilişkin çeşitli komplo teorileri ortaya atıldı.

Atina'da yayımlanan Eleftheri Ora gazetesi, manşetten verdiği "Çipras bütün Yunanistan'ı yakmaya hazır-Kundaklayıcılar Erdoğan ile Putin" başlıklı haberinde, hükümete yakın kimi çevrelerin "Türk ajanların, Rus teknolojisini kullanarak 8 Türk askerin saklandığı Mati bölgesini ateşe verdiği yönünde senaryolar yaydığını" yazdı.

"TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAK İÇİN ABD DÜZENLEDİ"

Gazetenin "Rafina yangınında Türk parmağıyla ilgili komplo teorileri" başlıklı başka bir haberinde de ABD ve NATO'nun, Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya "yaklaşımı" nedeniyle "büyük sorun yaşadığı" belirtilerek, "Tüm bu toplu katliamı, Türkiye'yi, 'dost' Rusya'dan ödünç alınan teknolojiyle kundaklayıcı olarak suçlamak için belki de Amerikalılar düzenledi." ifadelerine yer verildi.

"ÖRGÜTLÜ BİR PLAN"

Kontra News gazetesi de "Attika'yı yabancı ajanlar ateşe verdi ve insanları diri diri yaktılar" başlıklı haberinde, yangının ardında Yunanistan'ı istikrarsızlaştırmak için örgütlü bir plan bulunduğunu ileri sürerek, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmasında bunu ima etttiğini yazdı.

"NASA'NIN UYDULARI ARACILIĞIYLA IŞINLAR KULLANILDI"

Attikanea internet sitesinde yer alan bir makalede ise yangını, ABD'nin, NASA'nın lazer uyduları aracılığıyla MASERS ışınları kullanarak çıkardığı iddia edilirken, Megas Filippos isimli internet sitesi de yangın bölgesindeki otomobillerin camlarının erimiş olduğuna dikkati çekerek, yangının "ABD'nin sahip olduğu güdümlü DEW tipi enerji silahlarıyla çıkarıldığını" ileri sürdü.

"LAZER SİLAHIYLA YAKTILAR"

Doğu Attika'daki yangınla ilgili bilgi kirliliğinin yoğun yer aldığı sosyal medya hesaplarında ise "Rothschildler bizi lazer silahla yaktı" yorumları yapılırken, Yunanistan'ın, orman yangınının ardından ABD tarafından HAARP sistemi aracılığıyla meteorolojik saldırıya da uğradığı, saldırının 11 bofor kuvvetinde fırtına oluşturarak şiddetli yağmur ve sele neden olduğu iddiasında bulunuldu.

Vradini gazetesi, cumartesi günkü sayısında, Atina'nın doğusunda yer alan Mati'de çıkan yangında, Türkçe konuşan 8 yabancının kurtarıldığını belirterek, bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan FETÖ üyesi 8 firari asker olduğunu iddia etmişti.

Mora Yarımadası’ndaki Aigialia Metropoliti Amvrosios ise yaptığı açıklamada, Atina'daki yangın felaketini Aleksis Çipras'ın ateist olmasına bağlamıştı.

PARTNERİşte Mars'a yapılacak konut projeleriİşte Mars'a yapılacak konut projeleri
Böyle sapıklık görülmedi! Hamile keçiye 8 kişi tecavüz edip telef ettilerBöyle sapıklık görülmedi! Hamile keçiye 8 kişi tecavüz edip telef ettiler
Mucize bebek! Kamyon altında kalan kadının rahminden fırladıMucize bebek! Kamyon altında kalan kadının rahminden fırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Komplo Türkiye facia lazer silahı NASA ışın ABD

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

İlginizi Çekebilir

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç olay! 7 kişilik aile topluca intihar etti

Korkunç olay! 7 kişilik aile topluca intihar etti

Böyle sapıklık görülmedi! Hamile keçiye 8 kişi tecavüz edip telef ettiler

Böyle sapıklık görülmedi! Hamile keçiye 8 kişi tecavüz edip telef ettiler

Mucize bebek! Kamyon altında kalan kadının rahminden fırladı

Mucize bebek! Kamyon altında kalan kadının rahminden fırladı

Hindistan'da muson yağmurları 1 ayda 569 can aldı

Hindistan'da muson yağmurları 1 ayda 569 can aldı

Böylesi görülmedi! 34 yaşındaki kadın kendisiyle evlendi

Böylesi görülmedi! 34 yaşındaki kadın kendisiyle evlendi

Bu iddia savaş çıkarır: Nükleer faaliyetler durmadı

Bu iddia savaş çıkarır: Nükleer faaliyetler durmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.