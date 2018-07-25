Yunanistan'daki yangının tanıkları anlatıyor: 'Bazıları kaçtıkları denizde boğuldu'

"Birisi evde öldü. Kadının evden ayrılmak için zamanı yoktu çünkü yangın çok hızlı yayılıyordu.

"Annemin yakın bir arkadaşı Voutsa bölgesindeki yazlık evini kaybetti. Yangın nedeniyle ölen iki kişi tanıyorum.

"Yangının gücü ve sıcaklığın yoğunluğu hayatta bir daha asla deneyimlemek istemeyeceğimiz bir şey."

"Çok korkmuştuk. Atlatıp atlatamayacağımızı bilmiyorduk. Başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Dallar ve yıkıntılar arabaya çarpıyordu.

"20 metreden daha uzağı göremiyorduk. Bir anda sıcağı hissetmeye başladık ve yangını gördük. Bunun yaşanıyor olamayacağını düşündüm.

BBC'ye konuşan Giannis Labropoulos, yangın sırasında arabayla Patras'tan Atina'ya seyahat etmekte olduğunu söyledi. Labropoulos yangının çok hızlı yayıldığını belirtti:

'İNSANLAR KAYIP'

İngiliz vatandaşı Catherine Hooper Bristol kentinden. Düzenli olarak Yunanistan'ı ziyaret eden Hooper, yangın sırasında etkilenen alana yakın bir yerdeydi:

"Yangının yayıldığı Pentelicus sıra dağlarının diğer tarafına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktayım.

"Burada dahi hava kekremsi. Yoğun bir duman Atina'nın üzerinde. Süpermarketler, su dolu kamyonlarla su dağıtıyor.

"Birçok itfaiye uçağı ve helikopteri üzerimizden uçtu, uçmaya devam ediyor.

"Yüzlerce kişi denize kaçtı ancak sıcak küller ve uçuşan yıkıntılar birçok kişiyi denizde açılmak zorunda bıraktı.

"Dalgalar yüksekti ve akıntı insanları Evia Adası'na doğru sürükledi.

"Bu sabah üç kadın ve bir çocuğun boğulduğunu duydum. Denize gidip kaybolan birçok kişi var.

"Denizdeki bazı insanlar kurtarılmadan önce dört saat boyunca denizdeydiler.

"Bu sabah 26 kişi bir tavernada ölü bulundu. Bir annenin kucağında çocuğuyla ölü bulunduğunu duydum."

'İKİ KADIN KOLLARIMDA CAN VERDİ'

George Vokos ise yangının etkilediği Mati köyünden. İki kişinin kollarında öldüğünü, kendisinin ise şanslı olduğunu söylüyor:

"Bu, devasa bir felaket.

"Tanrıya şükürler olsun ki ailem güvende. Güvenlik için denize doğru kaçtık.

"Yanan iki arabamı kaybettim. Evimin de yarısı yandı. Ancak iki kadın kollarımda can verdi."

