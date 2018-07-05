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Yunanistan'dan bir skandal karar daha

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

Yunanistan kriz yaratacak skandal bir karara daha imza attı! Yunanistan İkinci Derece İltica Komisyonu 8 darbeciden 3’üncüsüne de siyasi sığınma hakkı verilmesini kararlaştırdı.

Yunanistan'dan bir skandal karar daha

Yunan Danıştayı, Çipras hükümetinin itirazını reddederek darbeci askerlere iltica hakkının verilmesinin önünü açmıştı.

Danıştay kararından sonra sırasıyla darbeciler Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel'e iltica hattı tanındı.

Türkiye, şimdiye kadar 8 darbeci FETÖ'cü için 3 kez iade talebinde bulundu.

Yunanistan ise tüm taleplere olumsuz yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan skandal karar FETÖ darbeci

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ulan ölsemde yunan ne kimliği alır nede sığınmacısı olurum bir zamanlar bizim tebamızdı yazıklar olsun nasıl askerdiniz o üniformayı nerelere düşürdünüz
darbenin bir ayagida yunanistan oldugu cok acik..
zaten yunanistan da para yok feto para yatirmistir oraya onlarda mecbur
O birgün gelecek inceldiniz yerden kopacaksınız o günler yakın
iade etseler nolcak gelip burada yatacaklar burada beslicez
iyiki iade etmediler yoksa bu hainleri birde beslemek zorunda kalacaktık. Yunanistandan bunları istemek tıpkı wc den yaptığımız şeyi istemek gibi bir şey. bırakalım da o şeyler wc de yani yunanistanda kalsın.
Esas skandal onları zamaninda besleyip iş tutup oralara yerlestirip darbe yaptırmaya zemin hazırlayandadır ne bekliyorsunuz yunanistandan buyurun alınmı diyecekti
Yargı bağımsızlığı. Sen televizyonda askerlerin işkence edilmiş hallerini gösterirsen olacağı bu.
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