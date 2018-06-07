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Yunanistan'dan darbeci askerlere ilişkin son dakika açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 01:37 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakılmasına yönelik açıklamalarına ilişkin, NATO'daki mevkidaşlarını bilgilendireceğini söyledi.

Yunanistan'dan darbeci askerlere ilişkin son dakika açıklaması

Kammenos, Yunanistan'da düzenlenen "Salamis Storm 2018" tatbikatının açılışında konuştu.

Gözaltı sürelerinin dolan Türk firari darbeci askerlerin Yunan yargısı tarafından serbest bırakıldığını belirten Kammenos, bu kişilerin NATO müttefiki olan yabancı bir ülkeden kaçırılması gibi bir durumun uluslararası hukukun ihlali olacağını ve iki ülke arasındaki barışı tehdit edeceğini ifade etti.

AB VE NATO

Kammenos, Romen ve Sırp mevkidaşlarını konu hakkında bilgilendirdiğini paylaşarak, "Bu konuda bilgilendirmeyi Avrupa Birliği'nde ve NATO toplantısında yapacağım." dedi.

Kammenos, Perşembe günü Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak.

BOZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın, Yunanistan'ın tahliye ettiği FETÖ'cüler için ''Ne yaparlarsa yapsınlar, o darbeci, FETÖ'cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye'ye getirmek bizim vazifemizdir. Nereye giderlerse gitsinler enselerinde olacağız. Eninde sonunda yakalayacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan darbeci askerler panos kammenos NATO AB

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