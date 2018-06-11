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Yunanistan'dan darbecilere misafir muamelesi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 10:42 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yunanistan istihbaratı ve güvenlik güçleri darbecileri korumak için alarma halinde. Son iddiaya göre ise darbecilerin yemekleri dahi zehirlenme olasılığına karşı kontrol ediliyor.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir gün sonra askeri bir helikopter ile Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan ve 18 aydan beri idari gözaltında tutuldukları Atina Olimpiyat Köyü polis karakolunun özel nezarethanesinden tahliye edilen FETÖ’cü 8 askerin, bir kışlada kaldıkları öne sürüldü.

Ta Nea gazetesinin “8’leri kışlada gizliyorlar” manşetli haberinde, Yunan polisinin aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde, darbeci askerlerin zehirlenebilecekleri ihtimali gözönünde tutularak, yedikleri yemeklerin bile denetlendiği iddia edildi. Haberinde firari askerlerin eski bir askeri kışlada kaldıkları izlenimini veren gazete şunları yazdı:

Darbeci askerlerin her birinin özel odası var. Mutfak, banyo ve oturma odası ortak kullanıyor. Yürüyüş ve koşu yapabilecekleri açık alan var. Ancak sıkı korunan bu alanın dışına çıkamıyorlar. Keskin nişancılar çevrede 24 saat aralıksız görev yapıyor.

Her bir darbeci asker için 10 polis görevlendirildi. Zehirlenebilecekleri şüphesi ile yemekler ve ailelerinin Türkiye’den gönderdikleri tatlılar kendilerine verilmeden önce denetleniyor.

Darbeci askerlerden biri buzuki çalmayı öğrendi. Yunanistan’a kaçarken getirdikleri paralar bitti. Masraflarını, ailelerinin gönderdikleri paralarla karşılıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan darbeci asker Türkiye Dedeağaç zehirlenme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nerdesiniz mynet fetöcüleri? .. bu habere bir yorumunuz yok mu ?
MİSAFİR DEDİĞİN BÖYLE AĞIRLANIR.
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