Yunanistan'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Yunanistan'ın 'olası tahriklere karşı serinkanlı kalmaya kararlı olduğunu' söyleyen Kocias, Yunanistan'ın Türkiye ile 'barış, dostluk, karşılıklı çıkar sağlayacak işbirliği' istediğini belirten Kocias, 'Türkiye'nin Yunanistan'a saldırmayacak kadar zeki olduğunu' da sözlerine ekledi.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre ise Kocias ayrıca 'Türkiye, hukuki dayanağı olmadan herhangi bir olay çıkartmaz" dedi.

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, "Türkiye, Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini aşmaya çok yaklaşmıştı" diyen Kocias, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde Atina'nın 'sakin' tepkiler vermesi sayesinde olumsuz gelişmelerin yaşanmasının önlendiğini savundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Skai Tv'deki 'Istories' programında verdiği röportajda, Türkiye ile Yunanistan arasında ihtilaflı bölge olan Kardak kayaklıkları (Imia) yakınında ocak sonunda Türk ve Yunan Sahil Güvenlik gemileri arasında yaşanan gerilimi hatırlattı.

'SAKİN BİR TAVIR TAKINMASAYDIK OLAYLARIN NEREYE GİDECEĞİNİ KİMSE BİLEMEZDİ'

Kocias 'Eğer biz Yunan tarafı olarak sakin ve itidalli bir tavır takınmasaydık olayların nereye gideceğini kimse bilemezdi. Bu tür durumda ya kabadayılık taslayacaksın ya da olayları sakinleştirmeye çalışacaksın" dedi.

'YUNANİSTAN AFRİN DEĞİL'

Kocias Türkiye ile Yunanistan arasında bir karşılaşma ihtimaline yönelik soruya verdiği yanıtta ise "Yunanistan Afrin değil. Bunun sadece zararı olmaz, kaybetme riski de olur" dedi.

Türkiye'yi 'çelişkilerle dolu bir ülke' olarak niteleyen Kocias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise "Erdoğan en çok bölgedeki enerji rezervlerine ilgi gösteriyor ve belki de Türkiye'nin bu rezervlerden faydalanmasında rolü olmadığı için biraz gerginlik hissediyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN DAVRANIŞI BİR TAVIR DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Kocias sınırı geçtikleri gerekçesiyle Türkiye'de tutuklu olan 2 Yunan askeri ile ilgili de konuştu.

"Ben onların tuzağa mı düştüğünü yoksa bunun planlı mı olduğunu söyleyecek konumda değilim. Ancak Türkiye'nin davranışı bir tavır değişikliğini gösteriyor" diyen Yunan Bakan daha önce aynı olayların hızlı şekilde sınırdaki yetkililerce çözüldüğünü hatırlattı.