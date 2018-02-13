Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Yunanistan'ın Ekathimerini gazetesi, hükümet sözcüsünün katıldığı radyo programında yaptığı önemli açıklamaları sayfasına taşıdı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, bugün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerine de yanıt verdi. Tzanakopoulos, "Türkiye ve Erdoğan hükümetiyle olan ilişkiler son dönemde oldukça gergin. Türkiye, bölgesinde huzuru sağlamak için adım attığını söylerken aslında tam tersini yapıyor. Biz bu noktada gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Hükümet sözcüsü aynı zamanda Ege'de olabilecek herhangi bir potansiyel çatışmayla ilgili de geri adım atmayacaklarını vurguladı. Öte yandan, Yunan hükümetinin, Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik botlarının çarpışmasının ardından Türkiye'yi provokasyonla suçladığı belirtildi.