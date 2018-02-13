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Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 15:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı grup toplantısında Yunanistan'a sert çıkmış ve "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Bu sözlere Yunan hükümetinden yanıt gecikmedi.

Yunanistan'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Yunanistan'ın Ekathimerini gazetesi, hükümet sözcüsünün katıldığı radyo programında yaptığı önemli açıklamaları sayfasına taşıdı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, bugün yaptığı açıklamada Erdoğan'ın sözlerine de yanıt verdi. Tzanakopoulos, "Türkiye ve Erdoğan hükümetiyle olan ilişkiler son dönemde oldukça gergin. Türkiye, bölgesinde huzuru sağlamak için adım attığını söylerken aslında tam tersini yapıyor. Biz bu noktada gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Hükümet sözcüsü aynı zamanda Ege'de olabilecek herhangi bir potansiyel çatışmayla ilgili de geri adım atmayacaklarını vurguladı. Öte yandan, Yunan hükümetinin, Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik botlarının çarpışmasının ardından Türkiye'yi provokasyonla suçladığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bak yunanlı size karşı çok ileri düzeyde sevgi doluyuz kucakladığımızda ne oluyor demeyin sakın geçmişi unuttuğumuzu da sanmayın unutmayın ayşe tatil de yarıda kalmıştı onuda sizi de tatmin edecek sonuç ve neticeler içeren bir sevgi seliyle karşılaşa bilirsiniz.
bir cephe daha açılıyor.hadi hayırlısı.iranla suriye sınırlarında da cephe açarsan akp olarak bütün oyları toplarıs.ver coşkuyu ver mehteri.
yunan istismar etti, kuzu çevirdi, tüm uyarılara rağmen hükumet önlem almadı, şimdi buyrun buradan yakın, hadi savaşalım, ülkemizin gençliği senin hatalarının ve istismarlarının bedelini ödemek için var, anneler aslanlar doğursun, basiretsiz ülke yönetimi harcasın onları, defolun gidin ülkeden de yaptığınız hataları düzeltecek basirette vatan evlatları başa gelsin...
@oralisik ne saçmalıyorsun otastik. bir kezde ülkenin yanında ol. her şeyde yöneticilere pislik atmasanız olmuyor değilmi.
ulen tükürsek boğulursunuz kendinizi ne sanıyorsunuz siz. gidin aç karnınızı doyurun.
çok merak ediyorum neyine güvenip bu cümleleri kurmus sayın bakan
verirken ses cikmiyorken simdi birden ses cikti oy kaybi fazlami oldu erime hizla devammi
mynet de yememiş içmemiş, yunanlıları kovalaladığımız dün akşamki olay için hemen yunanın verdiği cevabı , çok önemli görmüş ve sanki, bak yunan nasıl çaktı mı. demek istiyor yahu. ey sevgili mynet o nasıl başlık öyle. kimden yanasın. birileri iran suriye yalakalığı yaparken gözünü sevdiğim sen bizle ol.
Bir gece ansızın size de gelebiliriz..
Yunanlılar kaşınmaya başladı, bunlar yanar döner akp zihniyetini iyi biliyorlar, bunları para , rant ve koltuk sevici olduklarını, çok iyi analiz etmişler, evet doğrudur Fetö İslami Dinci yapılanmaları ve Akp ordumuza,özellikle deniz kuvvetlerimize vatan hainliği yaparak inanılmaz zarar verdiler ancak unutmasınlar kuva-i milliye tokatı kenarda duruyor.Evel allah bir hep diriyiz.Dinci şeytanlar dahi bizi yıkamadı.
mynet nasıl da yunanlıyı haber yapmış.
kaşınıyorlar gelmişine geçmişine okutacaklar illaki, la yunan gavuru günün birinde Selanik te Türk bayrağı dalgalanacak adalarımızı da alacağız topraklarımızı da
Yunan'dan dost ayıdan post olmaz demiş atalarımı çok doğru söylemişler.
bu yunanistanda aynı şey gibi;bacak kadar boyuyla iriyarı çocuklara sataşan sonra da iriyarı çocuğun tek darbesiyle bayılan şımarık çocuk gibi.
Yunanlılar hep bizlere sırtlarını çevirmişlerdir asla türkleri sevmezler ve hep fırsatçılık yaparlar afrin harekatını bilip fırsat kollamak şerefsizlerin işidir ,liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan yunanlılara gerekeni fazlasıyla yapacaktır liderimiz Türkiye Cumhuriyetine Allah Tarafından verilmiş bir lütfudur bunun kıymetini bilmek lazım Allah yar ve yardımcın olsun yolun açık olsun REİSİM...
önemli olan barışı korumak
adam senin evinin önündeki kayalıklara bayrak dikiyor sen Akp yi suçluyorsun,üstelik Türk ordusu güneyde savaş halinde iken bu kahpeliği yapıyorsun ,Bu durumda zayıf anını kollayan alçak yunanlıları eleştirmiyorsun Akp yi suçluyorsun ,
Adamlara bak yahu kendileri gelip ortalığı karıştırıyorlar sonra provokasyon diyorlar geçen Yunan savunma bakanını kovaladık hala akıllanmadılar
yunan?? =)
Türkiye'den tir tir titriyorsunuz.
Adalar, kayalıklar Yunanlılar tarafından ele geçirilirken de aynı hükümet yokmuydu, önlemi baştan almazsan bu lafları duyarsın veya ülke insanı ve topraklarının yönetimini bilmiyorsan, bilmemenin cezasını halkın çeker, vicdanın rahat olur mu?????Eğer vicdan varsa.....Ben ülkemi çok seviyorum, halkımdan bir kişinin kanının akmasına karşıyım.
Eyytt be perdeden kefen yapan kefereler gene uçuyorlar klavyeden sallamak kolay yiyorsa hadi cepheye
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