Yunanistan'dan Kardak kriziyle ilgili küstah Türkiye açıklaması!

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'nin üyelik sürecine ilişkin 2018 İlerleme Raporu'nda, Türkiye'ye yönelik eleştirilerde Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile yaşanan gerilimler önemli yer tuttu. Bunun üzerine Ege'de Türkiye'nin Kardak, Yunanistan'ın İmia dediği kayalıklarla ilgili gerilim yeniden tırmandı. Türk Dışişleri'nin buna verdiği yanıtta "Kardak kayalıkları, karasuları ve bunun üzerindeki hava sahası münhasıran Türkiye'nin egemenliğinde bulunmaktadır'' demesi, Atina'nın sert tepkisini çekti. 'RAPORU ÖZELEŞTİRİ ARACI OLARAK KULLANSIN'



Yunan Dışişleri, bir açıklama yayımlayarak, "Avrupa Komisyonu'nun eleştirileri yine Türkiye'de sanrılara yol açtı. Türkiye'ye kendine gelip Avrupa Komisyonu'nun raporunu imajını düzeltmek için özeleştiri yapmaya yönelik elverişli bir araç olarak kullanmaya çağırıyoruz" dedi. 3 ANLAŞMAYA DAYANDIRDI



Türkiye'yi Avrupa hukukuna saygı göstermeye davet eden Yunan Dışişleri, şu vurguyu yaptı: "Türkiye kasten yasadışı pozisyonunu tekrarlayarak Ege'deki yasal statünün tamamen uluslararası hukukun teminatı altında bulunduğu olgusunu görmezden geliyor. İmia (Kardak) üzerindeki Yuanan egemenliği, 1923 Lozan Antlaşması, 1932 Türk-İtalyan Sözleşmesi ve 1947 Paris Antlaşması uyarınca apaçık ve tartışma götürmezdir."

'TARTIŞMALI COĞRAFİ FORMASYON'



Türk Dışişleri'nin sitesinde ise 'Başlıca Ege Denizi Sorunları' başlığı altında şu uyarı yapılıyor: "Türkiye uluslararası alanda geçerliliği olan enstrümanlarla açık bir biçimde Yunanistan’a bırakılmış olan adalar, adacıklar ya da bu tür formasyonlar üzerinde herhangi bir hak iddia etmemektedir. Ancak Ege Denizi’nde egemenliği açık olarak Yunanistan’a bırakılmayan birçok adacık ve coğrafi formasyon olduğu da tartışmasız bir gerçektir. Bu tartışmalı coğrafi formasyonlardan bazıları Türkiye’nin Ege Denizi sahillerine çok yakındır. Aslında bu mesele, iki ülke arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesinin önündeki engellerden biridir." 'BAĞLI ADACIKLAR' MESELESİ



1923 Lozan Antlaşması'nda İtalya'ya devredilen adacıkları tanımlamak için kullanılan 'bağlı adacıklar' ifadesinin içeriği 1932'de Türk-İtalyan Sözleşmesi'nde doldurulmaya çalışılmış, 1947 Paris Antlaşması'yla da ismen sayılan adalar ve 'bitişik adacıkları' Yunanistan'a devredilmişti. Lozan Antlaşması'nın 'bağlı', Paris Antlaşması'nın 'bitişik' olarak nitelediği adacık (ve kayalıkların) hangi coğrafi formasyonları (ve özellikle de Kardak kayalıklarını) içerip içermediği, Ankara ile Atina arasındaki en tartışmalı konulardan biri.