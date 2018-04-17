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Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kasım ayında yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi Burak Ağarmış hakkında Türkiye'nin iade talebi reddedildi.

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak karar!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da kasım ayında yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi Burak Ağarmış hakkında Türkiye'nin iade talebi reddedildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Larisa İstinaf Mahkemesinin, tutuklu yargılanan Ağarmış'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdiğini duyurdu.

Savcının, mütalaasında "Türkiye'nin insan haklarına ilişkin durumunun iyi olmadığı" gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş belirttiği kaydedilen haberde, hakimlerin mütalaa yönünde karar vererek iade talebini reddettiği belirtildi.

Böylece Yunan yargısı, yakalanan 9 DHKP-C üyesine yönelik Türkiye'nin 6'ncı iade talebini de reddetmiş oldu. Larisa'daki mahkeme, bu ay başında bir diğer sanık Ali Ercan Gökoğlu hakkındaki iade talebine yönelik de ret kararı almıştı.

Kasım sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP-C üyeleri, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Yunan basınındaki haberlerde, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular bulunduğu ifade edilmişti.

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Yunanistan burak ağarmış

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne bekleniyordu ki iade etmeleri mi :)
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