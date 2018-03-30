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Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 07:20 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye’nin eylemleriyle Avrupa değerlerinden giderek uzaklaştığını belirtti. Bakan, "Türkiye'ye Osmanlı imparatorluğunun çöküşünü ona hatırlatmak zorundayız" diye ekledi.

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması

Kammenos, Erivan'da Ermeni mevkidaşı Vigen Sarkisyan ile ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Avrupa değerlerine, uluslararası hukuk ve insan haklarına saygıya yaklaştığını görmek isterdik. Ancak (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın açıklamaları ve aldığı kararlar Türkiye'yi Avrupa, uluslararası hukuk ve uluslararası toplumdan uzaklaştırıyor" dedi.

'OSMANLI'YI CANLANDIRMA HAYALLERİYLE İLGİLİ'

Yunan bakanın görüşüne göre, bu eylemler 'Osmanlı imparatorluğunu canlandırma hayalleriyle' ilgili.

Sputnik’in haberine göre; Kammenos, "Biz, Türkiye'yi barış istediğimize ikna etmeye çalışacağız ama Türk tarihinin birçok anlarını, Osmanlı imparatorluğunun çöküşünü ona hatırlatmak zorundayız" diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos

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