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Yunanistan'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 16:28 | Son Güncelleme

Atina ile Ankara arasındaki Ege gerilimi tırmanıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Kardak açıklarında Türk-Yunan botlarının çarpışmasıyla ilgili 'Kırmızı çizgiyi aştı' dedi. Hem Koçyas hem de hükümet sözcüsü, benzer bir olayda Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi.

Yunanistan'dan tehdit gibi Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Alfa TV'ye verdiği mülakatta, daha önce Türkiye ile Yunanistan'ın savaşın eşiğine geldiği Kardak kayalıklarında (Yunanca adı: İmia) iki ülkenin sahil güvenlik botlarının çarpışması olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bunun Atina'nın kırmızı çizgisine dokunduğunu ve hatta bazı bakımlarından kırmızı çizgiyi aştığını söyleyen Kocyas, böyle bir olayın tekrarlanması halinde Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi.

'EŞDEĞER YANIT'

Bakanın ardından Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos da saldırganlığa eşdeğer yanıt vereceklerini dile getirdi.

Sky TV'ye konuşan Yunan hükümet sözcüsü ''Yunan karasularında Türk tarafının bir başka saldırganlık eylemi olursa buna karşılık verilecektir, bizim için bunun başka yolu yoktur'' dedi.

KARDAK'A GÖZETLEME VE 'MERİÇ TATBİKATI'

Atina'nın söylemini tırmandırması, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kardak'a 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na iskele ve gözetleme kulesi inşa etmeye başlamasının ardından geldi.

Yunan Katimerini gazetesine göre Atina, TSK'nin 'Meriç Nehri boyunca uzanan Türk-Yunan sınırı yakınında komşu ülkeyi işgal etmek için nehri geçme senaryosunu da içeren bir askeri tatbikat düzenlemesinden' de rahatsız.

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Yunanistan Türkiye

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
ey yunan haddını bıl otur oturdugun yerde sanada yetecek ordumuz var akıllı olun yoksa bılıyonuz ızmırden nasıl kactıgınızı şimdide selanıkten öyle kacarsınız
türkiye 30 bin askeriyle afrinde çatışıyor.fırsattan istifade türkiyeye vurmanın tam zamanıdır diyorsun ama unuttuğun bişi var türk ordusu 30 bin kişiden ibaret değil. geride 800 bin askerimiz daha var. 50 bini senin nefesini kesmeye yeter
En iyi yunan ölü yunandir
Sizde gelin Ermeni dolleri
bir gece ansızın oraya geliriz allahın izniyle kaçacak delik ararsınız
canları yine denize dökülmek istiyor herhalde
eyy yunanistannnn:)
AB üyesi olupta dilenen bir ülke olan yunan köpeklerine bakın.aç karınlarını doyurdularda Türkiye ye kafa tutuyorlar.Sizin silah paranızdamı var
ÇOK KORKTUK. BİR DAHA BÖYLE AÇIKLAMA YAPMA. KENDİMİZE GELEMİYORUZ.
orayıda afrin zannederiz bizde vurduk mu gözünden ateş çıkarırız hergele
İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR DEMİŞ ATALARIMIZ.
sataşın bakalım, yazın da oraya gelir atinayı alır çayımızı içeriz
Gelin la sizde gelin aman eksik kalmayın. Gelirken de gelinlik giyip gelin, kınanızı biz yakacaz.
kime yaslandın la yunan kopegi hvlama can sıkma
sesli msg gönderme imkanı olsada şu habere sesli bir msg versem
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