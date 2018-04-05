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Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 10:11 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye'yi "Bizi provoke etmeye devam eden düşman" olarak niteledi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ise Yunanistan'daki 8 firari askere sığınma hakkı verilmemesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Atina'daki Türk Başkonsolosluğu boyalı saldırıya uğradı.

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye ile ilişkilerde itidal çağrısı yanıt bulmadı. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'tan yine tartışmalı açıklamalar geldi.

Yunan Bakan, adalara ve Türkiye sınır bölgesine 7 bin asker gönderdiklerini belirterek, "Cesaretleri varsa bir karış toprağımıza göz diksinler. Yunanlar birlik olup onları ezecektir" dedi. Kendilerini provoke etmeye devam eden düşman karşısında Yunanların uyanık olması gerektiğini söyleyen Kammenos, "Onların tehdit ve provokasyonları bizi dize getirmeyecek. Aksine güçlendirecek" ifadesini kullandı. Kammanos, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri için de "Onları gidip alırız, özgürlüklerine kavuştururuz, vatana geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir diğer açıklama ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yorgos Katrouglaos'tan geldi. Bakan Yardımcısı, Yunanistan'a firar eden 8 askere darbeci oldukları için sığınma hakkı verilmemesi gerektiğini söyledi. Bunun Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olacağını belirtti.

Öte yandan Atina'daki Türk Büyükelçiliği boyalı saldırının hedefi oldu. Rubikonas adlı iktidar karşıtı grup üyesi 8-10 kişilik grup büyükelçilik binasına içinde kırmızı boya olan şişeler fırlattı. Saldırıda binanın dış duvarı hasar gördü, bekleme salonunun da camları kırıldı. Saldırının ardından halk otobüsüne binen 5 grup üyesi, otobüsü durduran polis tarafından gözaltına alındı.

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