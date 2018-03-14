Yunanistan DHKP-C şüphelisi Secer'i iade etmiyor

Yunan polisinin geçen Kasım’daki operasyonunda gözaltına alınan Secer'in yargılanmasına devam edilecek.Yunan mahkemesi, Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi Atina'da yapılan bir polis operasyonunda gözaltına alınan Halaz Secer'in Türkiye'ye iade edilmemesine karar verdi.

Yunanistan'da yasa dışı patlayıcı bulundurmak ve terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan ve hâlen cezaevinde olan 21 yaşındaki Secer, DHKP-C üyesi olmakla suçlanan dokuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından biri. DHKP-C, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Yunan mahkemeleri daha önce 48 yaşındaki Naci Özpolat ve 60 yaşındaki Mehmet Doğan için yapılan iade taleplerini de reddetmişti.

Mahkeme, Secer'in Türkiye'ye dönmesi hâlinde hayatının tehlikeye girebileceğine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca Secer hakkında Türkiye'nin yönelttiğii protestoya katılım ve pankart hazırlama gibi suçlamaların Yunanistan'da suç unsuru olmadığını belirtti.

Mahkeme savcılığın tavsiyesine uydu