Yunanistan Dışişleri'nden Erdoğan'a övgü, muhalefete eleştiri

Ancak Kotzias, 24 Haziran seçimleri öncesi Türkiye’deki muhalefeti eleştirdi.

ERDOĞAN MUHALEFETTEN DAHA KARİZMATİK

Kotzias “Kontra” televizyonuna verdiği demeçte “Türkiye ile büyük sorunumuz. bizi rahatsız eden konularda Erdoğan yönetiminden daha iyi olmayan bir muhalefetin bulunmasıdır. Erdoğan, onlardan (muhalefeti kastediyor) daha tutarlı ve karizmatik bir şahsiyet” dedi.

Kotzias, CHP’nin Ege’de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerini kastederek “Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun” diye ekledi.

Yunanistan’ın ve tüm dünyanın Türkiye’de seçimleri ve sonrasını merakla beklediğini de kaydeden Kotzias “Türkiye’de demokrasinin işlemesini, demokratik seçimler yapılmasını, Türk halkının istediği, sevdiği ve tercih ettiği Cumhurbaşkanı’nın seçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

KOTZİAS: ERDOĞAN GÜVENİLİR LİDER

Kotzias Erdoğan'la ilgili benzer açıklamaları daha önce de yapmıştı.

16 Aralık tarihli açıklamasında Kotzias Erdoğan'ı güvenilir lider olarak tanımlamıştı.