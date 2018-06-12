HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yunanistan Dışişleri'nden Erdoğan'a övgü, muhalefete eleştiri

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “karizmatik bir şahsiyet” olduğunu söyledi.

Yunanistan Dışişleri'nden Erdoğan'a övgü, muhalefete eleştiri

Ancak Kotzias, 24 Haziran seçimleri öncesi Türkiye’deki muhalefeti eleştirdi.

ERDOĞAN MUHALEFETTEN DAHA KARİZMATİK

Kotzias “Kontra” televizyonuna verdiği demeçte “Türkiye ile büyük sorunumuz. bizi rahatsız eden konularda Erdoğan yönetiminden daha iyi olmayan bir muhalefetin bulunmasıdır. Erdoğan, onlardan (muhalefeti kastediyor) daha tutarlı ve karizmatik bir şahsiyet” dedi.

Kotzias, CHP’nin Ege’de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerini kastederek “Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun” diye ekledi.

Yunanistan’ın ve tüm dünyanın Türkiye’de seçimleri ve sonrasını merakla beklediğini de kaydeden Kotzias “Türkiye’de demokrasinin işlemesini, demokratik seçimler yapılmasını, Türk halkının istediği, sevdiği ve tercih ettiği Cumhurbaşkanı’nın seçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

KOTZİAS: ERDOĞAN GÜVENİLİR LİDER

Kotzias Erdoğan'la ilgili benzer açıklamaları daha önce de yapmıştı.

16 Aralık tarihli açıklamasında Kotzias Erdoğan'ı güvenilir lider olarak tanımlamıştı.

Kotzias, "Türk-Yunan ilişkilerini görüşmek, iki devletin barışçıl şekilde birlikte var olmasını inşa etmek istiyorsanız, bugün iktidarın merkezi Erdoğan’dır. Türkiye ile diyalog kurmaktan korkmuyoruz. Erdoğan, Türkiye’de sözüne güvenilir tek liderdir. Müzakerelerde kiminle görüşürseniz görüşün Erdoğan’dan başka sözünden dönmeyecek, üstlendiği yükümlülüklerden kaçınmayacak başka biri yoktur. İki devlet arasında yeni bir barış süreci başlatmak, Türk/Yunan ilişkilerini görüşmek istiyorsanız Erdoğan ile görüşerek, anlaşacaksınız.” dedi.


PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Canikli: ‘Terörü Tamamen Ortadan Kaldırıncaya Kadar Irak’ta Kalacağız’Canikli: ‘Terörü Tamamen Ortadan Kaldırıncaya Kadar Irak’ta Kalacağız’
Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandıTrump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan erdoğan muhalefet övgü eleştiri Türkiye kotzias

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

İlginizi Çekebilir

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
AKP'lilerin hoşuna gitmiştir Yunanlı abilerinden övgü almak :D tabi biliyorlar Tayyip ordayken istedikleri gibi atar gider yapabiliceklerini 18 adamızı işgal altında tutabileceklerini. Ama ordan yol almanız yakındır!
Diğer Haberler
Hindistan'da plastik halkayla gagası kapanan leyleği kurtarma seferberliği

Hindistan'da plastik halkayla gagası kapanan leyleği kurtarma seferberliği

Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı

Trump'ın kızı ve damadı geçen yıl 82 milyon dolar kazandı

8 bacaklı 'ahtopot kuzu' görenleri şaşırttı!

8 bacaklı 'ahtopot kuzu' görenleri şaşırttı!

Avusturya'nın skandal kararının yankıları sürüyor: Yanlıştan dönün

Avusturya'nın skandal kararının yankıları sürüyor: Yanlıştan dönün

Şaşırtan araştırma: AB vatandaşlarının evleri 'aşırı kalabalık'

Şaşırtan araştırma: AB vatandaşlarının evleri 'aşırı kalabalık'

İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi

İtalya, YPG'ye destek için asker gönderdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.