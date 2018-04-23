Yunanistan Erdoğan'ın takas teklifini geri çevirdi

Yunan hükümeti askerlerinin derhal ve şartsız serbest bırakılmasını talep etti.Yunanistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mart ayında sınırı geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askerini darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz silahlı kuvvetler mensubuyla takas etme teklifini geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV yayınında yaptığı açıklamada, iki Yunan askerinin iade edilmesini talep eden Atina yönetimine çağrıda bulunarak Yunan askerlerinin serbest bırakılması karşılığında 15 Temmuz sonrası kaçan askerin iadesini talep etmişti.

"Takas teklifi kabul edilemez"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ofisi tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanının takas konusundaki sözlerinin olumlu yönlerine rağmen bu gibi açıklamaların kabul edilemez olduğu" belirtildi.

Yunanistan hükümetinin açıklamasında "Yunanistan'ın ve Avrupa Birliği'nin ortak görüşünün tutuklu Yunan askerlerinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğidir" denildi.

Yunan mahkemesi Türkiye'de adil yargılanmayacakları gerekçesiyle sekiz askerin Türkiye'ye iade edilemeyeceğine hükmetmişti.