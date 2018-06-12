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Yunanistan ile Makedonya Arasındaki İsim Anlaşmasına Koalisyon Ortağı Engeli

12.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

Yunanistan’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı komşu Makedonya’yla yaşanan isim tartışmasında önerilen teklife karşı oy kullanacağını açıkladı

Yunanistan ile Makedonya Arasındaki İsim Anlaşmasına Koalisyon Ortağı Engeli

Yunanistan’da koalisyon hükümetinin küçük ortağı komşu Makedonya’yla yaşanan isim tartışmasında önerilen teklife karşı oy kullanacağını açıkladı. Bu durumda solcu Başbakan Aleksis Çipras siyasi muhaliflerinden destek istemek zorunda kalacak.

Sağcı “Bağımsız Yunanlar” partisi başkanı Savunma Bakanı Panos Kammenos, partisinin mecliste yapılacak oylamada karşı oy kullanacağını söyledi.

Onlarca yıldır devam eden tartışmada Yunanistan eski Yugoslav cumhuriyetinin Yunanistan’ın tarihi bölgesi Makedonya ile aynı olan ismini değiştirmesini istiyor. Yunanistan’ın Makedonya bölgesi eski savaşçı kral Büyük İskender’in doğum yeri. Anlaşmaya karşı çıkanlar isimde yapılacak kısmi bir değişikliğin yeterli olmayacağı görüşünde.

Tartışmanın çözümü için Yunanistan’ın Makedonya’nın NATO üyeliğine yaptığı vetoyu da çekmesi gerekiyor.

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