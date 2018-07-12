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Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

Yunanistan’da kimliği belirsiz bir kişi, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’na bomba yerleştirildiğini ihbar etti. Yetkililer ihbarın asılsız olup olmadığını araştırıyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’nda bomba alarmı verildi. Kimliği belirsiz bir kişinin Efimerida Ton Sindakton gazetesini arayarak havalimanında 3 patlayıcı yerleştirildiğini ve gece yarısına kadar patlatılacağını söylediği belirtildi. Yetkililer ihbarın asılsız olup olmadığını araştırıyor.

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