Yunanistan'ın başkenti Atina'da Elefterios Venizelos Havalimanı'na bomba ihbarı!

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’nda bomba alarmı verildi. Kimliği belirsiz bir kişinin Efimerida Ton Sindakton gazetesini arayarak havalimanında 3 patlayıcı yerleştirildiğini ve gece yarısına kadar patlatılacağını söylediği belirtildi. Yetkililer ihbarın asılsız olup olmadığını araştırıyor.

