Yunanistan'ın başkenti Atina'da yangın faciasının ardından bir şok daha

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman yangınlarından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussi banliyösünde sel meydana geldi.
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