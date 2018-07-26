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Yunanistan'ın başkenti Atina'da yangın faciasının ardından bir şok daha

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

Yunanistan, başkenti Atina'nın kuzey doğusunda meydana gelen ve en az 82 kişinin ölümüne ve 180'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan yangın felaketinden sonra şimdi de kuzeyindeki banliyöde meydana gelen sel ile boğuşuyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da üç gün önce meydana gelen orman yangınlarından sonra, başkentin kuzeyindeki Maroussi banliyösünde sel meydana geldi.

Yunanistan'da yangın faciasının ardından sel kabusu

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Yunan İtfaiye Teşkilatı, ekiplerin aldıkları yardım çağrıları üzerine bölgede su basmış ev ve iş yerlerine yardıma gittiğini bildirdi.
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Yetkililer, sürücülerin bölgeden uzak durmasını ve Atina'nın kuzeyine giden ana otoyoldan bir yan yolun kapatılmasını istedi.
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Yunanistan'da yangın faciasının ardından sel kabusu

Yunanistan'da yangın faciasının ardından sel kabusu
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
valla yazik diyorum ama Allah isini biliyor biz turklere nasil davrandiklari ortada
Tanrılar çıldırmış olmalı.
yagmur yağacagını tahmın ettıler yerını sadece yerini tutturamadılar.. yınede helal olsun
Kim yunanlara beddua etti lan önce yangın sonra sel felaketi derhal bedduasını geri çeksin.
Büyük ah almışlar sanki...
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