Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

Atina darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan Türk askerlerini iade etmeyecek ancak Atina'da yargılanmaları mümkün.

NATO üyesi iki ülke Kıbrıs, Ege Denizi üzerindeki hava sahası gibi değişik konularda uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklar yaşıyor.

Yunan mahkeme kaynaklarının verdiği bilgiye göre Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar dün Atina'ya yaptığı ziyarette, Türkiye'nin bu askerlerin iade edilmesi talebini tekrar Yunan yetkililere iletti ve Türkiye'nin bu konuya verdiği önemi vurguladı.

Yunanistan Anayasa Mahkemesi daha önce iade talebini reddetmişti.

Kontonis gazetecilere yaptığı açıklamada Uçar ile sekiz askerin davasını görüştüklerini söyledi.

Kontonis, Yunanistan Anayasa mahkemesi Türkiye'nin askerlerin iadesi talebini reddetmiş olduğu için bu kişilerin geri gönderilmeyeceklerini söyledi.

Kontonis, "Yasal çerçeve tarafımızdan sunuldu ve umuyoruz ki Türk tarafınca tamamen anlaşılmıştır" dedi.

Askerlerin Atina'da yargılanmaları ihtimaline değinen Kontonis, "... Seçenekler Yunan ceza kanununda açıkça belirtiliyor, bu nedenle Türkiye uygun yasal adımları atma konusunda serbesttir" dedi.

Sekiz asker, 16 Haziran 2016'da bir helikopterle Yunanistan'a kaçmışlar ve Türkiye'de hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyerek iltica hakkı istemişlerdi.

Türkiye Yunanistan'ı darbecilere sığınma sağlamakla suçlarken Atina bunu reddediyor.

(Reuters)