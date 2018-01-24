Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

Atina darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan Türk askerlerini iade etmeyecek ancak Atina'da yargılanmaları mümkün.
NATO üyesi iki ülke Kıbrıs, Ege Denizi üzerindeki hava sahası gibi değişik konularda uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklar yaşıyor.
Yunan mahkeme kaynaklarının verdiği bilgiye göre Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar dün Atina'ya yaptığı ziyarette, Türkiye'nin bu askerlerin iade edilmesi talebini tekrar Yunan yetkililere iletti ve Türkiye'nin bu konuya verdiği önemi vurguladı.
Yunanistan Anayasa Mahkemesi daha önce iade talebini reddetmişti.
Kontonis gazetecilere yaptığı açıklamada Uçar ile sekiz askerin davasını görüştüklerini söyledi.
Kontonis, Yunanistan Anayasa mahkemesi Türkiye'nin askerlerin iadesi talebini reddetmiş olduğu için bu kişilerin geri gönderilmeyeceklerini söyledi.
Kontonis, "Yasal çerçeve tarafımızdan sunuldu ve umuyoruz ki Türk tarafınca tamamen anlaşılmıştır" dedi.
Askerlerin Atina'da yargılanmaları ihtimaline değinen Kontonis, "... Seçenekler Yunan ceza kanununda açıkça belirtiliyor, bu nedenle Türkiye uygun yasal adımları atma konusunda serbesttir" dedi.
Sekiz asker, 16 Haziran 2016'da bir helikopterle Yunanistan'a kaçmışlar ve Türkiye'de hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyerek iltica hakkı istemişlerdi.
Türkiye Yunanistan'ı darbecilere sığınma sağlamakla suçlarken Atina bunu reddediyor.
(Reuters)
Yıldırım karşıladı... Başbakan'ın kıyafeti dikkat çekti
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Son dakika: TEM'de kaza! Yol trafiğe kapandı
Terör örgütü YPG'nin Afrin planı deşifre oldu! İran açıkladı
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var
Pes dedirten savunma! 'Bizim güzel bayanlarımız var'
Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Seksi yıldız bir türlü giyinmiyor!
Tam 18 sırtlan birden saldırdı!
Kasiyerle müdürün videosu hayretler içinde bıraktı
Okuyucu Yorumları 3 yorum