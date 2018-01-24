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Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 10:53 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Türkiye'de 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan Türk askerlerini iade etmeyeceğini ancak Atina'da yargılanmaları teklifinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

Atina darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan Türk askerlerini iade etmeyecek ancak Atina'da yargılanmaları mümkün.

NATO üyesi iki ülke Kıbrıs, Ege Denizi üzerindeki hava sahası gibi değişik konularda uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklar yaşıyor.

Yunan mahkeme kaynaklarının verdiği bilgiye göre Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar dün Atina'ya yaptığı ziyarette, Türkiye'nin bu askerlerin iade edilmesi talebini tekrar Yunan yetkililere iletti ve Türkiye'nin bu konuya verdiği önemi vurguladı.

Yunanistan Anayasa Mahkemesi daha önce iade talebini reddetmişti.

Kontonis gazetecilere yaptığı açıklamada Uçar ile sekiz askerin davasını görüştüklerini söyledi.

Kontonis, Yunanistan Anayasa mahkemesi Türkiye'nin askerlerin iadesi talebini reddetmiş olduğu için bu kişilerin geri gönderilmeyeceklerini söyledi.

Kontonis, "Yasal çerçeve tarafımızdan sunuldu ve umuyoruz ki Türk tarafınca tamamen anlaşılmıştır" dedi.

Askerlerin Atina'da yargılanmaları ihtimaline değinen Kontonis, "... Seçenekler Yunan ceza kanununda açıkça belirtiliyor, bu nedenle Türkiye uygun yasal adımları atma konusunda serbesttir" dedi.

Sekiz asker, 16 Haziran 2016'da bir helikopterle Yunanistan'a kaçmışlar ve Türkiye'de hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyerek iltica hakkı istemişlerdi.

Türkiye Yunanistan'ı darbecilere sığınma sağlamakla suçlarken Atina bunu reddediyor.

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(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan darbeci askerler 15 Temmuz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yunanistan tercihini kullandı vermeyebilir de, afrinden sonra sıranın egede olduğunu bilmeli, komşuluk böyle olmaz, eğer iran için Türkiye tavrını ortaya koymasaydı, iç karışıklıkla isyanlar ve darbe yapılacaktı. komşuluk değerini bilen için kutsaldır.
Yunanın da sonu afrin gibi olacak
Bunlar APO'yu vermedi, baskılara dayanamayıp italyaya kaçırdı ordan oraya şutlayıp durdular herifi vermemek için ellerinden geleni yaptılar, düşününce neden versinki tek düşmanı türkiyenin kanını emen örgütün lideriydi apdullah öcalan, şimdi eline tekrar fırsat geçmiş, vereceğini sanıyorsanız yanılırsınız. Neyse 74'de götlerine koyduk, daha hala onu nasıl çıkartacağız diye uğraşıyorlar. O şemsiye artık açıldı, asker bozuntularını verseler bile kapanmaz. Şunlara da artık asker deyip durmazsanız iyi olur. Yunana kaçan asker nasıl türk askeri olabilir, çelişkiye bakın :)
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